As projeções comerciais da OMC, apresentadas no novo relatório “Global Trade Outlook and Statistics”, estimam o crescimento real do PIB global a taxas de câmbio de mercado de 2,4% para 2023. As projeções para o crescimento do comércio e da produção estão abaixo das médias dos últimos 12 anos de 2,6% e 2,7%, respectivamente (ver gráfico).

O diretor-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse: “O comércio continua a ser uma força de resiliência na economia global, mas permanecerá sob pressão de fatores externos em 2023. Isso torna ainda mais importante para os governos evitar a fragmentação do comércio e abster-se de introduzir obstáculos ao comércio. Investir na cooperação multilateral no comércio, como fizeram os membros da OMC em nossa Décima Segunda Conferência Ministerial em junho passado, reforçaria o crescimento econômico e os padrões de vida das pessoas no longo prazo.”

O aumento de 2,7% no volume do comércio mundial em 2022 foi mais fraco do que a previsão de outubro da OMC de 3,5%, já que um declínio trimestral mais acentuado do que o esperado no quarto trimestre atrapalhou o crescimento do ano. Vários fatores contribuíram para essa queda, incluindo preços globais elevados de commodities, aperto da política monetária em resposta à inflação e surtos de COVID-19 que interromperam a produção e o comércio na China.

Notavelmente, o crescimento do comércio no ano passado acabou alinhado com o cenário de referência de 2,4% a 3,0% no relatório inicial da OMC de março de 2022 sobre a guerra na Ucrânia e bem acima de seu cenário mais pessimista, no qual o comércio teria crescido apenas 0,5%. à medida que os países começaram a se dividir em blocos econômicos concorrentes. No evento, os mercados internacionais permaneceram amplamente abertos. Um estudo de acompanhamento divulgado pela OMC no mês passado documentou como economias vulneráveis ​​foram capazes de compensar os suprimentos essenciais de alimentos cortados pela guerra, encontrando produtos e fornecedores alternativos.

A previsão de 1,7% para o crescimento do comércio em 2023, por sua vez, está acima da estimativa anterior de 1,0% de outubro passado. Um fator-chave aqui é o relaxamento dos controles da pandemia de COVID-19 na China, que deve liberar a demanda reprimida do consumidor no país, impulsionando o comércio internacional (veja a tabela).

O economista-chefe da OMC, Ralph Ossa, disse: “Os efeitos prolongados do COVID-19 e as crescentes tensões geopolíticas foram os principais fatores que afetaram o comércio e a produção em 2022 e provavelmente será o caso em 2023 também. Os aumentos das taxas de juros nas economias avançadas também revelaram fraquezas nos sistemas bancários que podem levar a uma instabilidade financeira mais ampla se não forem controladas. Governos e reguladores precisam estar alertas para esses e outros riscos financeiros nos próximos meses”.

Olhando para 2024, o crescimento do comércio deve se recuperar para 3,2%, com o PIB subindo para 2,6%, mas essa estimativa é mais incerta do que o normal devido à presença de riscos negativos substanciais, incluindo tensões geopolíticas, choques de oferta de alimentos e a possibilidade de consequências imprevistas do aperto monetário.