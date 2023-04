COVID-19 e o comércio mundial

07:54:36

A pandemia do COVID-19 teve consequências devastadoras na saúde e na economia, com perturbações sem precedentes na vida das pessoas, na economia global e no comércio mundial. Um dos meios mais eficazes de lidar com essa crise é por meio de informações oportunas e precisas. Um público informado está mais bem posicionado para tomar decisões sensatas, inclusive em questões relacionadas ao comércio. É por isso que criamos este portal dedicado. Ele fornece informações atualizadas relacionadas ao comércio, incluindo notificações dos membros da OMC, o impacto que o vírus teve nas exportações e importações e como o sistema multilateral de comércio respondeu à pandemia.