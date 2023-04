INSS: Demora No Pagamento De Benefícios Também Afeta Os Cofres Públicos

09:14:39

A lentidão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para conceder e pagar benefícios previdenciários e assistenciais não é uma novidade há bastante tempo.

No entanto, as demoras nestes procedimentos estão causando grandes prejuízos não somente aos segurados que aguardam em filas extensas, mas também aos cofres públicos.

Entenda a seguir os motivos para a grande demora na concessão de benefícios do INSS, suas consequências sobre os cofres públicos e se é possível agilizar o processo de aquisição de benefícios.

Quanto tempo demora para o INSS conceder benefícios?

Antes de mais nada, confira os prazos oficiais que foram alterados em 2021 conforme necessidade de cada benefício do INSS em particular:

Prazo para liberação de benefícios INSS Benefício Prazo Benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC) 90 dias Benefício assistencial ao idoso (BPC) 90 dias Aposentadorias (exceto invalidez) 90 dias Aposentadoria por invalidez 45 dias Salário-maternidade 30 dias Pensão por morte 60 dias Auxílio-reclusão 60 dias Auxílio-doença 45 dias Auxílio-acidente 60 dias

No entanto, na prática, o que se vê são prazos que ultrapassam em várias vezes o dobro, o triplo ou até mais que isso, em relação ao prazo original estabelecido.

A chamada “fila do INSS” já se tornou uma parte inevitável quando se trata da concessão de benefícios do órgão.

No início do processo de solicitação do benefício previdenciário ou assistencial, o beneficiário adentra uma fila de espera virtual.

Em muitos casos, o segurado passa por diversas filas durante a análise do benefício. Atualmente, leva, aproximadamente, 64 dias apenas para a análise inicial de um benefício.

Grande parte dos casos envolve também uma negativa da Previdência, o que torna o processo ainda mais desgastante para quem está na expectativa de um benefício.

Logo, ao receber uma negativa, os interessados precisam recorrer e entrar com recursos administrativos contra a decisão, que também conta com uma demora considerável para avaliação.

Além disso, segundo dados do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), mesmo quando o direito ao benefício é reconhecido pela Previdência, ainda leva em média 300 dias para o início do pagamento ao segurado.

E vale lembrar que estamos falando de pessoas cuja única forma de renda seria o tal benefício ao qual têm que esperar tanto tempo para receber.

Em casos de aposentadoria especial, por exemplo, a espera dos beneficiários passa de 1.200 dias, ou seja, mais de três anos aguardando.

O uso da inteligência artificial para a análise desses seguros tem sido alvo de muitas críticas, afinal, ao invés de facilitar o processo, a robotização acaba dificultando, ao fazer avaliações superficiais dos casos, que diversas vezes, exigem uma atenção especial.

O vice-presidente do IBDP informa que a lentidão para a concessão de benefícios está ligada à escassez de servidores do INSS – o que também já vem sendo exposto há tempos, sem solução.

Por que a demora do INSS afeta os cofres públicos?

O pagamento de benefícios do INSS é realizado de forma retroativa e com correção monetária.

Logo, o órgão tem a obrigação de pagar um valor extra por conta da demora sofrida pelos segurados, afetando negativamente os cofres públicos.

Os pagamentos atrasados geram cerca de R$83 milhões extras somente de correção monetária de benefícios concedidos com atraso.

É possível agilizar o processo do INSS?

Não há uma forma concreta de agilizar o procedimento, afinal, há milhões de pessoas nas filas do INSS, em diversas etapas do processo para concessão de benefícios.

No entanto, confira algumas dicas de especialistas, que podem ajudar a evitar pendências ou até negativas errôneas do INSS:

Em caso de benefícios por incapacidade , reúna o máximo de documentos que comprovem sua situação de saúde e até a evolução da condição, como atestados e exames, contendo datas e dados do médico, além da Classificação Internacional de Doenças (CID);

, reúna o máximo de documentos que comprovem sua situação de saúde e até a evolução da condição, como atestados e exames, contendo datas e dados do médico, além da Classificação Internacional de Doenças (CID); Em caso de benefícios como aposentadoria por tempo de contribuição, especial ou por idade, o segurado deve apresentar o máximo de documentos possíveis que comprovem suas contribuições e seu direito ao benefício, verificando a legibilidade dos documentos, além de especificar todas as particularidades sobre o caso;

Fique atento a todas as documentações exigidas para garantir que seu processo será analisado de forma adequada. A falta de algum documento pode cancelar a sua solicitação, o que causará mais demora e desgaste para abrir novo pedido.

Siga atentamente todas as dicas, além disso, acompanhe o andamento do seu processo através da plataforma Meu INSS, que oferece atualizações sobre seu pedido na aba “Consultar pedidos”.

Por: Lisandra Pinheiro, estudante de letras, apaixonada por arte em todas as formas, especialmente por leitura e escrita.

Fonte: meutudo