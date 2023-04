Feliz Páscoa é a Capa de Notícia do Vereador Cristã ,Geleia Protetor de Guarulhos

12:27:18

Geleia Protetor, nome parlamentar de Vlademir João Carlos Galdino, alcançou 5.834 votos nas eleições de 2020. Nascido em São Paulo, o vereador está há seis anos em Guarulhos e reside no bairro Jardim Flor da Montanha. Ele é empresário, formado em pedagogia, e está filiado no PSDB há dois anos, antes fez parte do PSC. Meio Ambiente e Proteção Animal são as principais bandeiras do parlamentar. Em seu primeiro mandato, Geleia Protetor pretende apresentar um projeto que proíba a comercialização de animais. “Quando se vende animais, estamos falando de vidas. E a gente acredita que na cidade há um atraso porque ainda não tem uma legislação que proíbe a comercialização de vidas”, ressaltou. O vereador integra a Comissão de Meio Ambiente e a de Administração e Funcionalismo

Sobre a Páscoa, o que significa ?

Páscoa, significa passagem. É uma grande festa para nós cristãos , é a maior e a mais importante festa. Reunimo-nos nas condições de povo de Deus o todo poderoso, para celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, Sua vitória sobre a morte e Sua passagem transformadora em nossas vidas. Devemos celebrar a ressurreição do Senhor, de maneira que nossas boas obras e nossas vozes, em cada canto das nossas cidades, nosso universo, possamos levar a alegria do Ressuscitado; sobretudo aos pobres, doentes, desassistidos de nossa sociedade e a todas as pessoas, pois devemos lembrar que são todas amadas por Deus.



Que possamos irradiar ao nosso redor a esperança e a certeza da presença de Cristo tendo com ele a certeza da vida eterna , sendo que só em Cristo Jesus está a verdadeira vida eterna para aqueles que crêem João (14.6)

Jesus dá um novo significado à Páscoa diferente das liturgia do ( ant. )

Ele trouxe a “boa-nova”, esperança de uma vida melhor, trouxe a receita para que o povo se libertasse dos sofrimentos e das maldades praticadas naquela época. A morte de Jesus Cristo representa o fim dos tormentos.

