Já são nove mercados abertos neste ano para produtos da agropecuária brasileira O Brasil poderá iniciar as exportações de carne de frango para a Polinésia Francesa. O comunicado que autoriza as vendas foi enviado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) pelas autoridades sanitárias da Polinésia Francesa. Brasil poderá vender carne de frango para a Polinésia Francesa Segundo a publicação, os estabelecimentos frigoríficos que hoje embarcam para a União Europeia poderão exportar carne de frango para o território ultramarino localizado no Sul do Oceano Pacífico. As vendas deverão atender o mercado de food service do país, especialmente para a rede hoteleira, que tem no turismo o principal setor econômico. Brasil poderá vender carne de frango para a Polinésia Francesa Com o novo mercado aberto, o Brasil passa a ter nove registros de aberturas para produtos do setor agropecuário neste ano, e reforça o reconhecimento dos players internacionais pela qualidade e elevados controles sanitários estabelecidos pelos exportadores brasileiros. Em janeiro, o Egito abriu mercado para o algodão e a Argélia para bovino vivo. Já em fevereiro, o Chile autorizou as importações de mucosa intestinal, ovos férteis e aves de um dia (codorna), o Panamá para sêmen bubalino, o México de carne suína e a Malásia de gelatina bovina. Em março, tivemos a abertura do México para carnes bovina, além da carne de frango da Polinésia.