7 de abril – Dia do Jornalista

12:21:31

Nosso trabalho ganha voz por meio do seu trabalho.

Obrigada por dar visibilidade à causa da saúde infantojuvenil e assim ajudar a transformar tantas vidas!

O Pequeno Príncipe – maior hospital pediátrico do Brasil, que atende 60% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), reconhece o valor do seu trabalho para fortalecer essa importante política pública brasileira. O SUS salva vidas e quando você conta as histórias de superação que proporcionamos com a nossa atuação, você fortalece o SUS. O seu trabalho também é fundamental para combater as fakenews, pois conhecimento também salva vidas.

Nós agradecemos pela parceria em tantas pautas que contam histórias de inspiração e que disseminam informações verdadeiras.