Abril, 2023 – Reconhecido como o maior e mais completo evento multiesportivo, de nutrição, bem-estar, fitness e business da América do Sul, o Arnold South America, evento criado por Arnold Schwarzenegger, chega a nona edição entre 14 e 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Vídeo – Confira o vídeo do lançamento da edição 2023:

https://youtu.be/–PIobdRD2k

INFORMAÇÕES GERAIS

Realizado no Brasil desde 2013, o evento já contabilizou cerca de 1 bilhão de reais em negócios, teve 500 mil visitantes e 100 mil atletas.

A edição 2023 promete ser a maior de todas:

– são 140 marcas expositoras (em 2022 foram 130)

– 11.000 Lojistas (10.033 em 2022)

– Público estimado em 87 mil pessoas (85.500 em 2022)

– Volume de negócios estimado em R$ 165 milhões (em 2022 foram 150 milhões).

– Nos esportes, serão 34 modalidade e 11 mil atletas, competindo em 23 esportes de lutas, bodybuilding, strongman, combate medieval, calistenia, entre outros.

Evento de Arnold Schwarzenegger amplia mercado de saúde e bem-estar no Brasil

NOVIDADES E NOVOS MERCADOS

– A edição este ano terá o Bem Estar Brasil, área de 5.000 m2 voltada para quem prioriza um estilo de vida saudável e também para proprietários e gestores de academias, clubes, clínicas, hotéis, incorporadoras, prefeituras e spas, destacando produtos e serviços que contribuem para a saúde física, mental e qualidade de vida.

– Comprovando a força de um setor que só cresce no Brasil e no mundo, o segmento de bem-estar movimenta hoje cerca de 4,5 trilhões de dólares ao ano e o Wellness Business Sumitt será um encontro para estes novos públicos.

Evento de Arnold Schwarzenegger amplia mercado de saúde e bem-estar no Brasil

– Outra novidade é a Vila Vegana, espaço dedicado as empresas veganas e pequenos produtores que desejam mostrar para o público simpatizante e curioso sobre a alimentação à base de vegetais, produtos e serviços sem nenhum ingrediente de origem animal relacionados a higiene pessoal, cosméticos, casa e decoração, moda, acessórios e muito mais.

FEIRA DE PRODUTOS

– A famosa feira de nutrição esportiva e moda fitness reúne as principais empresas e marcas nacionais e internacionais. Além de produtos com descontos, ativações e distribuição de brindes, reúne atletas, celebridades e personalidades fitness.

– Além de suplementos nutricionais, moda, acessórios e equipamentos, a feira deste ano investe em promover também produtos que garantam qualidade de vida. Um exemplo é o O Orcam MyEye, conhecido como “óculos falante”.

É um dispositivo que usa Inteligência Artificial e consiste em uma câmera inteligente intuitiva que se acoplar a qualquer tipo de armação, sendo capaz de detectar textos em português e inglês, seja em livros, revistas, jornais, cardápios, documentos, placas de ruas, textos no celular, tablets e computadores, embalagens, letreiros de lojas e placas indicativas, por exemplo. E não é preciso estar conectado à Internet para que ele funcione.

Para treino, a Technogym levará sua linha de equipamentos totalmente conectadas a um ecossistema digital, que armazena e gera dados para elaboração de resultados e ajuda na prescrição de treinamento para cada metodologia e periodização aplicada.

Todas essas informações são armazenadas na plataforma digital da empresa onde é possível avaliar o histórico completo da sua evolução muscular e aeróbica.

Os equipamentos também entregam aulas ao vivo ou “on demand”, com gamificação para entreter os usuários com resultado e comparações e fazer o tempo passar mais rápido.

PERSONAGENS

– Uma executiva carioca, radicada em São Paulo, está à frente de um batalhão de 550 funcionários para realizar o evento no Expo Center Norte. Ana Paula Leal Graziano é uma das principais executivas do Brasil no segmento de eventos e feiras. Sócia de Arnold Schwarzenegger desde 2013, é a única mulher entre as sócias de Schwarzenegger em sua feira que também é realizada em outros continentes, como Europa e África, além dos Estados Unidos.

Um fato curioso para a edição 2023 é a união de Ana Paula Leal e Waldyr Soares no projeto Bem Estar Brasil. Os dois já foram concorrentes no mercado de feiras e agora estão unidos para revolucionar a indústria. Waldyr é o criador da Aeróbica Brasil e fundador da Fitness Brasil, e responsável pela entrada da IHRSA Internacional no Brasil e hoje comanda a Humana Academy.

– Marcos Ferrari é sinônimo de Strongman no Brasil. Desde 2005, ele construiu uma carreira sólida e permeada por conquistas entre os homens mais fortes do mundo. Para isso, chegou a pesar 125 quilos para conseguir levantar algumas toneladas em competições. Agora, em 2023, aos 45 anos de idade, ele consolida verdadeira transformação corporal. Com cerca de 25 quilos a menos e músculos definidos, ele se reinventou para acrescentar o Bodybuilding ao seu repertório esportivo. O maior teste para essa nova fase será no Arnold South America, onde está inscrito na categoria amadora.

Para isso, deixou de consumir 9.000 calorias diárias para 1.500 na fase final de preparação. Nos anos anteriores, uma refeição típica de Ferrari trazia entre 1,1kg e 1,5kg de comida, com uma base composta por 600g de arroz, 300g de carne, 200g de feijão. Agora, são 100g de arroz e 200 g de frango, além de verduras e legumes à vontade. Ferrari é pentacampeão brasileiro e sul-americano de strongman, campeão do Arnold Amador, duas vezes top 20 do mundo e dono de três recordes sul-americanos: loglift (tronco), com 182,5kg; tire flip (pneu), com 1.053 kg; e deadlift, com 380 kg.

CONGRESSOS E CURSOS

– O Arnold South America também dissemina conhecimento técnico para nutricionistas, educadores físicos, personal trainer e profissionais de saúde. Serão seis congressos com 140 palestrantes e mais de 5 mil participantes.

– O evento conta com a parceria de associações como ACAD, CREF4/SP, CONFEF, ASEMESP, IDT-CEMA, ABRASCOND, FHORESP, SECOVI-SP, ACESC, ABCFARMA, SINCOFARMA.

O Arnold South America tem patrocínio Diamond da Integralmédica e Max Titanium e patrocínio Gold de Amao Nutrition, Black Skull, Champion Watch e Netshoes. A realização é da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

Mais informações:

Site: www.arnoldsouthamerica. com.br/

Instagram: @arnoldsouthamerica

Facebook: www.facebook.com/ arnoldsouthamerica/



Assessoria de Imprensa:

ZDL

Doro Jr. – MTb 13209 – dorojr@zdl.com.br – F: 11 984579723

Rafael De Marco – Mtb.: 27556 – rafael@zdl.com.br – Cel: 11 976022986

WhatsApp: 19 997912108

Site: www.zdl.com.br

Facebook: www.facebook.com/ ZDLSports

Instagram: www.instagram.com/ zdlsports

