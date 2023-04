15:41:17 Presidente da Câmara recebe comissão de servidores da GCM

Principal demanda apresentada pelos Guardas Civis Municipais foi relacionada ao plano de carreira

O presidente da Câmara de Guarulhos, Ticiano Americano (Cidadania), recebeu uma comissão de servidores da Guarda Civil Municipal (GCM), na manhã desta quarta-feira (05/04), para ouvir as reivindicações da categoria, principalmente sobre o plano de carreira. O encontro contou com a participação do secretário-adjunto de Segurança Pública, Ricardo Melchiades, e também de Leandro Martins, representando o Stap (Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal).

De modo geral, o grupo explicou que, apesar de aprovado desde 2019, o atual plano de carreira da GCM precisa de regulamentação. Durante o encontro, os servidores ainda pontuaram pro blemas em relação à progressão na carreira.

"Viemos fazer a reivindicação da carreira, da progressão vertical da nossa carreira, que já está atrasada. Gostaríamos de salientar que a nossa Guarda está sendo bem estruturada na parte de equipamentos, viaturas. A Corporação está satisfeita nessa questão de equipamentos, porém, hoje, estamos cobrando a nossa valorização humana", destacou o GCM Wagner Moraes, um dos representantes da comissão de servidores.

Graciene dos Santos, também parte da comissão dos guardas, falou que os servidores fizeram uma manifestação na terça-feira (04/04) para apresentar suas demandas. “Conseguimos reunir praticamente a tropa inteira e trouxemos a reivindicação da categoria. O guarda precisa ser mais humanizado. Estamos aqui para pedir reivindicações da categoria para que a gente tenha um salário melhor, condições melhores na parte humana. A Guarda Civil é altamente preparada, a gente vai para a escola, aprende. Temos equipamentos de última geração, temos viaturas, temos armamentos, todo um aparato que precisamos”, salientou.

Ticiano Americano disse que o Legislativo ajudará os servidores na interlocução com o Governo. “Hoje, recebi uma comissão representando a GCM com algumas demandas. Entre elas, a questão do plano de carreira que, até agora, não foi regulamentado. Embora existam questões técnicas mais complexas, algumas questõ es são muito práticas para resolver. Vamos levar essa demanda para o secretário de Governo, Americano. Vou entrar em contato com o secretário de Gestão, com o secretário de Segurança, com o próprio prefeito para tentar chegar em um acordo com a GCM para minimizar o que está acontecendo na questão salarial da Guarda”, afirmou o presidente.