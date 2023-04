A Federação Israelita do Estado de São Paulo repudia a ação marginal dos manifestantes que impediram a realização da Feira de Universidades Israelenses, prevista para acontecer hoje, 03 de abril, na Unicamp. A manifestação violenta foi patrocinada pela Federação Árabe Palestina. As imagens de manifestantes acuando e hostilizando os representantes das universidades israelenses são repugnantes e precisam ser investigadas. A Unicamp é um espaço democrático que, inclusive, mantém seis convênios com universidades israelenses, sempre trabalhando no sentido de fazer a cooperação mútua entre os dois países. Israel tem uma longa tradição de excelência acadêmica, promoção de pesquisa e inovação e a Feira das Universidades Israelenses na Unicamp foi organizada visando esclarecer as dúvidas de quem cogita estudar ou realizar estágio em Israel. Alunos de Israel e de todo o mundo, inclusive árabes, estudam em universidades israelenses e se beneficiam de uma rede de apoio de funcionários administrativos e docentes. A violência é a marca principal de algumas das manifestações pró-Palestina pelo mundo, aqui no Brasil não podemos admitir que isso aconteça.