Empresário de 22 anos se destaca na área de estética automotiva e nos conta sua especialização em cuidado com carros.

Por \Elias Macedo

O jovem Bruno de 22 anos, empresário na cidade de Guarulhos, tem se destacado muito na sua vida profissional, seu ramo de atuação é estética automotiva e sua empresa Scuderia tem se tornado um case de sucesso com seus inúmeros clientes pela cidade.

Ele nos conta como foi que nasceu a idéia de trabalhar com estética automotiva, e diz: Por eu sempre ser uma pessoa apaixonada por carros senti a necessidade de um cuidado especial com os meus carros.

Nessa área depois de muitas pesquisas ele nos descreve: na estética automotiva a gente tem a técnica certa pra cada serviço que vai ser executado, o produto certo, um exemplo, a gente tem um produto especifico pra uma limpeza de roda, pra limpeza interna, pra cada parte e assim a gente consegue limpar aquelas partes onde uma lavagem normal não alcança.

Sua estética é uma grande referência hoje no setor em Guarulhos, trabalha com carros de todos os tipos, de R$ 5.000 até R$ 300.000 e diz: a gente acredita que todos os carros tem os seus valores, o carro é o bem das pessoas, temos que cuidar deles da maneira certa, gostamos tanto de cuidar de um carro de um valor maior quanto um carro mais simples, mais usado, se está mais danificado, que fazendo o cuidado e o procedimento certo de uma higienização, um polimento, até um serviço de funilaria, vamos conseguir trazer de novo esse carro a vida, hoje a gente preza muito isso, pegar um carro novo e sempre manter um aspecto de novo e pegar um carro mais antigo e fazer o procedimento certo pra ele voltar aos seu tempos dourados de novo.

Na estética automotiva é isso, o cuidado certo, o carinho certo com seu carro pra gente conseguir sempre entregar o melhor resultado possível para o cliente.

Bruno também dá muitas dicas de como o seu carro deve estar para os finais de semana e fala: O final de semana é aquilo, o carro tem que estar com o pneu brilhando no pretinho e cheiroso por dentro, as outras coisas até passam, isso jamais vai pode faltar, quando vai chegando o final de semana o pessoal vai dar um role, ou vai sair com a família, ou vai dar uma volta , o carro tem que estar limpo e cheiroso.

A Scuderia oferece diversos serviços de polimentos no carro e descreve: como a gente trabalha com todo setor de serviço de polimentos, seja um polimento comercial, que é um polimento mais pra quem está querendo vender o carro, só dar aquela levantada no brilho pra passar pra frente, o polimento comercial a partir de R$ 350,00, trabalhamos também com o polimento técnico, feito em 3 etapas, são 3 tipos de produtos, 3 tipos boinas diferentes, vamos polir o seu carro 3 vezes, vamos tirar qualquer tipo de holograma, aqueles risquinhos superficiais que incomodam.

Também nos fala sobre todos os tipos de serviços oferecidos pela sua empresa como: higienização interna, de teto, painel, forro de porta, banco, carpete, porta malas, somos também especializados em carros de enchente, fazemos toda parte de funilaria, pintura, martelinho de ouro, insufilm, cristalização, lavagem, tudo que você precisar pra cuidar do seu carro você encontra aqui.