12:39:54 Em novo formato, 2ª Conferência Regional da Advocacia reúne cerca de mil pessoas em Guarulhos

Maior encontro itinerante de advogadas e advogados paulistas contou com a participação de oito subseções da região do Alto Tietê

Para um público de aproximadamente mil pessoas, a Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) promoveu, na última sexta-feira (31), mais uma Conferência Regional da Advocacia (#CRADV23). A segunda edição deste ano – de uma série de 14 – foi realizada em Guarulhos, no Centro Universitário Fig-Unimesp, e reuniu oito subseções: Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano.

Em novo formato, focado nas transformações do mercado de trabalho e nas relações sociais, a 2ª CRADV23 reuniu cerca de mil pessoas. A presidente da OAB SP, Patricia Vanzolini, falou que a edição de Guarulhos superou as expectativas. “Nosso evento foi um sucesso, batendo recorde de público.

A faculdade estava lotada de estudantes de Direito, jovem advocacia, além da tradicional advocacia da região do Alto Tietê. Foi um grande encontro, com muito conteúdo, exposto por meio de palestras superimportantes, atuais e relevantes para todos os profissionais da nossa categoria, assim como para a sociedade. Foram quase dez horas de trocas de conhecimentos, com os participantes engajados do começo ao fim”, afirmou ela.

‘Trilhas de aprendizagem’

As Conferências Regionais da Advocacia de 2023 estão proporcionando atividades dentro do conceito de “trilhas de aprendizagem”, em que o participante pode, dependendo de seu perfil, acessar os conteúdos mais alinhados com seus objetivos. Entre as trilhas de destaque no último evento estavam “O Direito do Trabalho no pós-pandemia, com Leone Pereira” e “Julgamento: perspectiva de gênero e raça, com Patricia Vanzolini e Irapuã Santana”.

“A pandemia da Covid-19 ficou para trás, mas continuamos vivendo um período de muita incerteza e angústia. Por isso, junto com pautas tradicionais da área trabalhista, estamos debatendo temas modernos, como trabalhadores ‘plataformizados’ (de aplicativos de transporte e delivery, por exemplo), nômades digitais e metaverso. Também apresentamos um assunto que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a necessidade ou não da motivação da dispensa do trabalhador.

Então, a demanda envolvendo o Direito do Trabalho, que já era grande, está ainda mais angustiante e interessante, ao mesmo tempo, pois os avanços tecnológicos vêm repercutindo muito nessa área. Lembrando que, em 2023, a CLT completará 80 anos, porém, para continuarmos tendo motivos para comemorar essa data, precisamos modernizar nossas leis trabalhistas, adequando-as aos dias atuais”, disse Pereira, ao resumir sua palestra, realizada pela manhã.

Na parte da tarde, a trilha Voando Alto apresentou um debate mais que atual: a perspectiva de gênero e raça em julgamentos. “Nesta palestra, trago a Neurociência e a Psicologia para o âmbito jurídico, destacando como a exposição de argumentos influenciam no resultado de um processo.

Apresentamos alguns estudos que mostram como a cor de um indivíduo acaba influenciando em decisões de outras pessoas ao longo de sua vida, desde correções de provas escolares até um julgamento de culpado ou inocente.

A perspectiva de raça é só um exemplo de estudo, para reforçar nossa tese de que profissionais da advocacia precisam saber que outras questões – fora do Direito – também devem ser consideradas nos processos em que estão atuando”, explicou Santana, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB SP.

“O Judiciário é eivado de preconceitos e precisa combater seus estereótipos, assim como nós. Nesse sentido, é obrigatório que todos os juízes do Brasil leiam e adotem o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – o mesmo vale para raça. A advocacia precisa estudá-lo [saiba mais em: https://bit.ly/3Gb00rX]”, ressaltou a presidente da Secional, em sua exposição.

Outros temas que estão pautando o cotidiano, como as inovações tecnológicas e a importância do habeas corpus contra abusos de autoridades, foram tratados por Caio Farah Rodriguez e Alberto Zacharias Toron, respectivamente – ambos são especialistas em suas áreas de atuação.

Universo OAB SP

Além de Patricia, outros diretores da Ordem paulista estavam presentes: Leonardo Sica (vice-presidente), Daniela Magalhães (secretária-geral) e Alexandre de Sá Domingues (tesoureiro).

Demais integrantes do Universo OAB SP também prestigiaram o evento, como diretores Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), da Escola Superior da Advocacia (ESA), da OABPrev-SP, de subseções da região, além de conselheiros secionais.

Gratuitas

As Conferências Regionais da Advocacia são abertas à comunidade: estudantes de Direito, jovem advocacia, advocacia autônoma, sociedades de advocacia e demais interessados. A próxima edição será em Osasco, no dia 14 de abril.