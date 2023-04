20:26:17. Oposição a Silvio do X perde no voto e na Justiça

Movimento de ex-presidentes, contrários ao posicionamento democrático de associados à ACE-Guarulhos, sofre novo revés, desta vez no Judiciário

Um movimento orquestrado por ex-presidentes da ACE-Guarulhos, contrários à prorrogação do mandato do atual presidente Silvio Alves até o fim de 2025, como forma de compensar o tempo infrutífero da pandemia, sofreu nova derrota no fim da tarde desta sexta-feira, 31/03, desta vez na Justiça.

Oposição a Silvio do X perde no voto e na Justiça

Após ver a maioria dos associados votantes em Assembleia Geral Extraordinária aprovar de forma incontestável a manutenção da atual gestão, no último dia 30/03, a oposição a Silvio do X teve ação judicial derrubada por decisão da juíza Larissa Boni Valieris, da 2ª Vara Cível de Guarulhos

Oposição a Silvio do X perde no voto e na Justiça

A oposição alegava que a alteração temporária do Estatuto Social da entidade – proposta pela atual gestão e submetida a votação dos associados – seria ilegítima. E, por isso, entrou com ação que pedia a anulação e desconstituição da deliberação da referida Assembleia, bem como uma tutela de urgência que serviria para que a reunião não acontecesse. A ação foi ajuizada pela empresa Fecade Ltda EPP e outros.

Sobre a tutela de urgência para que a Assembleia não fosse realizada, a magistrada indeferiu alegando que a ACE-Guarulhos cumpriu todas as normas legais para a divulgação do Edital de Convocação. Além da legalidade da convocação, a juíza afirma em sua decisão que, de acordo com o “art.

24, item b” (fls. 63/64) do Estatuto Social da ACE, “a assembleia extraordinária pode ser convocada para decidir sobre ‘alteração ou substituição deste Estatuto Social’, portanto, possível a realização da assembleia”.

O presidente Silvio Alves se mostrou tranquilo com relação à decisão judicial favorável. “Nós fizemos tudo dentro da lei e cumprindo rigorosamente nosso estatuto social. Convocamos dentro do prazo legal a Assembleia para ouvir do nosso associado o que ele pensava a respeito da alteração, que é excepcional.

E, democraticamente, a maioria decidiu pela prorrogação, sinal do qual me orgulho, pois retrata a assertividade de nosso trabalho. E a decisão judicial apenas comprova que todo o procedimento foi realizado de forma correta e legal”, afirmou.

Com 85% dos votos, Silvio Alves tem vitória acachapante e é o presidente da ACE até 2025 Assembleia Geral Extraordinária aconteceu nesta quinta-feira e os associados da ACE-Guarulhos prorrogaram o mandato do atual presidente e do Conselho Deliberativo

Guarulhos, 30 de março de 2023 Cumprindo o que estabelece o estatuto da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, uma Assembleia Geral Extraordinária ouviu os associados, na manhã desta quinta-feira, 30/03, e garantiu a prorrogação do mandato do atual presidente Silvio Alves, e do Conselho Deliberativo, até o final de 2025. O resultado foi uma vitória acachapante: 84,7% do total de votantes aprovou a gestão de Silvio Alves e decidiu pelo prolongamento do trabalho, que foi bastante prejudicado no período de quase dois anos em que a entidade permaneceu fechada por causa da pandemia. Foram 155 votos a favor da prorrogação do mandato, 27 contrários e uma abstenção. Os trabalhos foram secretariados pelo 1º Secretário da ACE, Carlos Jones. “É uma alegria ver tantos associados empenhados em decidir o futuro da nossa entidade. Nunca vi essa casa tão cheia”, afirmou ele, que exerce funções na Diretoria Executiva há quase 12 anos. “O resultado robusto desta votação é o reconhecimento do excelente trabalho que estamos fazendo junto aos empresários de Guarulhos e que foi dificultado pela pandemia. A sede da ACE ficou fechada e tivemos que adiar a implementação de projetos para apoiar os empreendedores durante o auge da crise”, explicou Silvio. O primeiro mandato do supermercadista e CEO da rede X Supermercados foi severamente prejudicado pelas restrições sanitárias provocadas pela pandemia de Covid-19. A alteração no regulamento aprovada nesta quinta-feira configura um ajuste excepcional e transitório. “Após este período – 2024 e 2025 – a contagem dos mandatos permanece inalterada e da mesma forma que sempre foi. Estamos cumprindo tudo o que exige o estatuto social”, completou o presidente da ACE, agora até 2025. Nos meses finais do primeiro mandato (2020/2021), Silvio Alves e sua diretoria realizaram uma força-tarefa para elaborar o planejamento estratégico da entidade, que foi colocado em prática durante a segunda gestão (2022/2023). O resultado foi uma mudança radical na cultura organizacional da associação e a ampliação da atuação representativa da ACE. “Conseguiríamos fazer ainda mais, não houvesse a pandemia. Por isso a necessidade da extensão do atual mandato, tanto da Diretoria Executiva quanto do Conselho Deliberativo, para cumprir na íntegra nossas propostas e a consolidar os projetos em curso”, apontou. Desde bem cedo, centenas de associados chegaram à sede da entidade, no Bom Clima, para se credenciar a votar. A primeira chamada para a abertura da Assembleia aconteceu às 10h30. Às 11h foi feita a segunda chamada e aberta a votação. A apuração dos votos foi feita manualmente e lida por Carlos Jones, que proclamou o resultado por volta das 12h.

À primeira vista;

A princípio;

tudo; Acima de

Antecipadamente;

Antes de mais nada;

tudo; Antes de

De antemão;

Desde já;

Em primeiro lugar.

Primordialmente;

Principalmente;

Sobretudo;

Palavras de Continuação

Ainda assim;

Ainda mais;

Além disso;

Apesar disso;

Assim como;

Bem como;

Contudo;

Do mesmo modo;

Em outras palavras;

Juntamente com;

Nesse sentido;

Ou seja.

Por exemplo;

Porém;

Seja como for;

Todavia;

Palavras de Tempo

Agora;

Anteriormente;

Antes que

Ao mesmo tempo

Ao passo que

Apenas;

Às vezes.

Atualmente;

Constantemente;

Depois que

Desde que

Em seguida;

Enquanto;

Então;

Eventualmente;

Finalmente;

Frequentemente;

Imediatamente;

Logo depois;

Nesse ínterim;

Nesse meio tempo

Ocasionalmente;

Por vezes;

Posteriormente;

Pouco antes;

Pouco depois;

Raramente;

Sempre que

Sempre;

Simultaneamente;

Todas as vezes que

Palavras de Semelhança ou Comparação

Analogamente;

Ao contrário;

Assim como;

Assim também;

Bem como;

Conforme;

Da mesma forma;

De acordo com;

De maneira idêntica;

Do contrário;

Do mesmo modo;

Em contrapartida;

Igualmente;

Por analogia;

Por outro lado;

Segundo;

Semelhantemente;

Similarmente;

Sob o mesmo ponto de vista;

Tal qual;

Tanto quanto;

Palavras de Conclusão