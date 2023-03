Segredo de beleza da Miss Guarulhos

12:25:55

Com ajuda da megarrista premiada Ingrid Desirée, Gabriela Barros adere a mega hair para resolver problema capilar e recuperar autoestima

Como toda celebridade, Gabriela Barros, 24 anos, Miss Guarulhos 2022, precisa estar sempre com visual impecável e renovado. E para ter cabelos longos, com brilho e volume, a representante da beleza da cidade aderiu a mega hair.

Segundo Gabriela, que também é modelo, a técnica de extensão capilar ajudou a transformar o seu look e recuperar a autoestima. “Sempre tive cabelos finos e ralinhos, não tinha volume para cachos, coque e outros penteados. Mas era relutante a extensão capilar porque sou sensível a dor”, afirma a Miss Guarulhos.

No entanto, Gabriela resolveu experimentar a técnica de extensão capilar com a megarrista Ingrid Desirée, especialista premiada pela CICESP (Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo) e Sindicato Pro Beleza, e proprietária do salão A Rainha do Mega Hair, em Guarulhos. “Desirée e equipe tiveram todo o cuidado na escolha da técnica e aplicação para não repuxar os fios, e me senti incrível com resultado. Depois disso, passei a ter outra visão do mega hair”, afirma a Miss, que agora é cliente cativa do salão onde faz manutenção periodicamente e outros tratamentos de beleza.

Com o visual renovado, Gabriela se prepara para a seletiva do concurso Miss Universo São Paulo, em abril, e se dedica às ações sociais em parceria com a prefeitura de Guarulhos.

Sobre A Rainha do Mega Hair

Situado em Guarulhos, na Grande São Paulo, o salão de beleza, é fruto do empreendedorismo da cabeleireira Ingrid Desirée, profissional com mais de 30 anos de experiência no ramo de visagismo, cortes, coloração e técnicas de mega hair em oito países, entre eles em institutos renomados como o de Claude Juillard, academia Jacques Dessange, Jean Louis David, Franck Provost, Alexandre de Paris e L’oreal francesa, além de Hotheads, nos Estados Unidos. Em 2019, Ingrid foi eleita o Melhor Mega Hair do Brasil, pela Cicesp (Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo) e Sindicato Pro Beleza. Atualmente, o salão recebe clientes de todo Brasil, incluindo celebridades do mundo da moda e arte.

Saiba mais em www.arainhadomegahair.com.br