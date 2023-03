12:26:02. Valmir Maurici Júnior, da 5ª Vara de Guarulhos (SP), é acusado de violência física, sexual e psicológica.

Em 2021, ele deu aula para instituição do Recife. Acusado de agredir a esposa, o juiz Valmir Maurici Júnior, da 5ª Vara de Guarulhos (SP), deu aulas online para uma instituição com sede no Recife.

Fonte.blogdacidadania

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e o Ministério Público do Estado (MP-SP) investigam se o juiz Valmir Maurici Júnior, da 5.ª Vara Cível de Guarulhos, agrediu física, sexual e psicologicamente a própria mulher.

O casal está em processo de separação. A vítima deu entrevista ao portal g1 e relatou o que seria uma rotina de violências e abusos. Ela contou que chegou a tentar suicídio e que precisou ser internada após receber o diagnóstico de depressão. Também disse ter sofrido ameaças, dirigidas inclusive aos pais.

De acordo com a mulher, eles se conheceram pelas redes sociais. O juiz, segundo o relato, era uma pessoa calma e romântica no início do relacionamento, mas o comportamento teria mudado com o tempo e o temperamento dele teria ficado cada vez mais explosivo. A rotina do casal seria atravessada por xingamentos, agressões físicas e relações sexuais não consentidas.