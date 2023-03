Ariele Locatelli & DJ Cia Trazem Novidades

17:47:29

Quanto vale o agora, quanto vale ser você

VOCÊ?

… a frase que motivou o encontro desses dois grandes artistas, nos

convida a refletir sobre o verdadeiro valor do tempo, das pessoas e

da vida. MALIBU é uma daquelas canções que você ouve o primeiro

acorde e sabe que vai amar pra sempre. Os vocais impecáveis da

gauchinha radicada em São Paulo, estão hipnotizando plateias pelos

quatro cantos do país. É um pop inteligente, dançante, com

elementos brasileiros, piano, letra consciente, poesia e produção

genial de um dos maiores Djs da América Latina. A dupla de Rap

Squandy fez uma super participação especial e a masterização ficou

por conta do produtor Rick Bonadio, vencedor de 5 Grammys.

É bom saber que nosso país ainda pode contar com artistas que usam

a sua arte também como uma ferramenta para melhorar o mundo.

Você pode ouvir essa obra incrível em todas plataformas digitais e

assistir um clipe lindão no youtube.

Viva nossos artistas. Viva a música Brasileira !!