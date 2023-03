Tentativas e roubos a condomínios tiveram 160 casos esclarecidos e mais de 100 prisões em 2022

11:43:54

Situações de golpes têm sido cada vez mais comuns; Grupo Graiche alerta atenção para evitar o problema

A busca por um condomínio como local de moradia é incentivada, entre outros pontos, pela questão da segurança. No entanto, ao fazer uma pesquisa por notícias sobre tentativas de invasões de criminosos a esses locais, os casos não são tão incomuns. Segundo a Polícia Civil, a 4ª Delegacia de Roubos e Furtos a Residências e Condomínios, da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio do Deic, realiza ações constantes visando a identificação de quadrilhas especializadas nessa modalidade. No ano passado, foram 117 pessoas presas e 160 ocorrências esclarecidas. Em 2021, 93 criminosos foram detidos pela unidade e 114 casos tiveram esclarecimentos.

A atuação de quadrilhas especializadas em invasões de residências e unidades condominiais tem preocupado moradores e reforça o alerta para a adoção de medidas de segurança. José Roberto Graiche Junior, advogado especializado em Direito Imobiliário e vice-presidente do Grupo Graiche – empresa que gerencia 915 condomínios, com 114 mil unidades administradas, ressalta a importância na indicação de cursos e treinamentos constantes a porteiros e demais funcionários para prevenção e atualização de golpes que surgem a cada dia. “É dever da administração do condomínio alertá-los e orientá-los sobre o assunto, além de reforçar a importância nas ações de segurança com os funcionários de portaria dos empreendimentos, uma vez que a maior parte das invasões a condomínios se dá por este local, por falta de procedimentos corretos”, pontua Graiche Junior.

Golpes comuns

Uma das práticas mais comuns de golpes é a de criminosos se passando por funcionários de empresas prestadoras de serviços, entregadores e agentes de saúde. “No caso de prestadores de serviços, é preciso que o porteiro seja avisado sobre a visita e, na chegada, deve-se pedir o documento de identificação com foto; crachá funcional com o mesmo nome do documento de identificação; ordem de serviço com os dados de data, horário, apartamento e trabalho a ser feito”, fala. “Já se o morador estiver esperando alguma encomenda que chegará no período em que estiver em viagem, deve avisar na portaria, para que se tenha um controle”, completa.

No caso de agentes de saúde, como fiscais de controle da dengue, por exemplo, a municipalidade faz pulverização somente na área pública. Em caso de dúvidas, entre em contato com a subprefeitura da região.

Há também quem tente se passar por funcionário de morador. “Já tivemos casos de pessoas falando em nome de um condômino, dizendo que é funcionária doméstica e, quando o porteiro fala que irá consultar para liberar a entrada, a pessoa deixa o local com rapidez. Isso não aconteceu nem uma, nem duas vezes, foram várias, por isso, a portaria precisa estar muito atenta”, conta Paulo Sergio Werneck, síndico de condomínio localizado na Zona Sul de São Paulo.

Outro golpe muito comum envolve adolescentes. “Há condomínios onde o trânsito de jovens é muito grande. Os criminosos são menores de idade, bem vestidos e acima de qualquer suspeita. A portaria deve cumprir o regulamento interno e as normas de segurança. Deve ser dado o nome completo do adolescente para o responsável da unidade liberar. Muito vezes, observa-se que o porteiro passa informação do tipo “tem uns amigos do seu filho aqui”, o que é errado. Dá a falsa impressão ao proprietário de que já são conhecidos”, salienta.

Em outra situação – que geralmente ocorre em condomínios sem clausura ou com grande movimentação de pedestres no portão, o criminoso pega carona no fluxo de pessoas, puxa conversa com um dos moradores que está entrando, para simular ao porteiro que ele é acompanhante ou visitante. “Se uma pessoa está acompanhada do morador, o porteiro deve abordar o condômino e solicitar que ele informe quem é a pessoa que está entrando com ele. Se o morador não atender ao pedido e ambos passarem direto, chame imediatamente a polícia (190), pois ele pode, inclusive, estar rendido pelo criminoso”, pontua.

Portaria 4.0

Diante da realidade atual, com aumento de fluxo de visitantes e prestadores de serviços, além de maior volume de entregas de apps de delivery e compras on-line, Graiche Junior frisa que o condomínio precisa atuar com procedimentos atualizados com as novas tendências de mobilidade, uso do espaço social e demandas do morador. “Chamamos essa nova forma de lidar com o acesso ao condomínio de Portaria 4.0, que envolve a reorganização da portaria, com treinamento humano, aliado à tecnologia”, explica.

A metodologia dessa nova portaria para o condomínio foca na integração – condomínio, portaria e morador; capacitação dos funcionários, com treinamento periódico e constante; tecnologia (sistema, app e site) e planejamento, que irá variar de acordo com a especificidade de cada condomínio.

“Com procedimentos bem estabelecidos e respeitados, cria-se uma cultura de atenção, de observação e de parametrização no condomínio”, destaca. “Mas, para ter efetividade, tanto a equipe operacional do condomínio quanto os moradores precisam conhecer e entender os procedimentos como parte do dia a dia e, aí, é fundamental a participação da administradora de condomínio, que ajudará a definir os procedimentos na portaria e cristalizar a cultura de respeito às normas com o mínimo de impacto aos costumes do condomínio”, completa.

Para inserir esses procedimentos, o vice-presidente do Grupo Graiche lembra sobre a importância de se buscar auxílio especializado e investir em treinamento e campanhas efetivas de conscientização. “Aliando isso tudo à tecnologia de uma portaria do futuro, condomínios de qualquer tamanho ou porte poderão contar com mais organização e, consequentemente, melhorar a segurança para seus moradores”.

Parceria

Parcerias público-privadas também são um meio de fortalecer a segurança, como a feita no condomínio em que Paulo Werneck é síndico. Na frente do local, foram instaladas quatro câmeras interligadas com a tecnologia dos sistemas Detecta, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que colabora com o trabalho policial em atividades operacionais e investigativa, e do Cortex, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os equipamentos registram as imagens do entorno, que podem ajudar a polícia na identificação de criminosos.

“O Conseg (Conselho de Segurança) Portal do Morumbi intermediou a parceria conosco. O custo para instalação das câmeras é do condomínio e pode ser dividido com associações de bairros, por exemplo”, conta Werneck. “É uma parceria que, além de reforçar a segurança, ajuda os órgãos públicos nas investigações e prisão dos criminosos”, conclui.

A Secretaria de Segurança Pública orienta que, sempre que presenciar alguma atitude suspeita, os moradores devem acionar a Polícia Militar pelo 190, para que a equipe policial mais próxima se desloque ao local para averiguar os fatos. Nos casos de roubos e furtos, o registro do boletim de ocorrência é imprescindível para que sejam investigados. Além dos distritos policiais, o BO também pode ser feito pela Delegacia Eletrônica: – www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br.

