Segunda alta consecutiva e com maior concentração em infraestrutura A Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo, elaborada pela Fundação Seade, mostrou investimentos anunciados no montante de R$ 64,4 bilhões, no segundo semestre de 2022. Além de ser a segunda alta consecutiva, com quase 80% do valor apurado destinado à infraestrutura, também superou todos os montantes anuais de investimentos anunciados desde 2013 (R$ 59,3 bilhões). Os investimentos em saneamento básico foi o destaque devido aos recursos de R$ 26,2 bilhões que serão destinados pela Sabesp, até 2027, para ampliação e melhoria das redes de água e esgoto no Estado. Os investimentos em transportes, no valor total de R$ 20 bilhões, foram alavancados por concessões governamentais a empresas privadas, enquanto aqueles (R$ 3,9 bilhões) voltados para energia buscaram aumentar a eficiência das redes de distribuição elétrica, produzir combustíveis fósseis menos poluentes e biocombustíveis e gerar eletricidade e gás a partir de fontes limpas e renováveis. Na indústria, a maioria dos investimentos (R$ 7,7 bilhões) referiu-se à produção de celulose e papel, seguida por vacinas, máquinas e equipamentos, biodefensivos agrícolas e motores automotivos. Nos serviços (R$ 5,2 bilhões), os anúncios se concentraram na construção de novos hospitais, além de shoppings, empreendimentos esportivos, de recreação e lazer, e agências de viagens. A agricultura (R$ 292 milhões) destacou-se pelas novas tecnologias em canaviais para aumentar sua produtividade e a fabricação de etanol nas usinas, enquanto o maior investimento no comércio (R$ 228 milhões) foi direcionado ao Mercado Municipal da Capital . Distribuição regional No segundo semestre de 2022, os investimentos anunciados para a Região Metropolitana de São Paulo totalizaram R$ 12,1 bilhões. A seguir, destacaram-se as regiões administrativas de Santos (R$ 4,2 bilhões), Campinas (R$ 3,4 bilhões) e Bauru (R$ 2,7 bilhões). Porém, é importante ressaltar que os investimentos com abrangência inter-regional (sem especificação de valor para cada região) somaram R$ 41,2 bilhões, 64% do valor total do período. Sobre A Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de SP – Piesp faz o monitoramento sistemático dos investimentos de empresas privadas e públicas por meio da captação diária de anúncios publicados na imprensa. A equipe de coleta entra em contato com as empresas para confirmar tais anúncios e obter informações como tipo, período, valor e local do investimento.