O evento criado por Arnold Schwarzenegger será entre 14 e 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo, e, além dos cursos, contará com diferentes modalidades esportivas e novidades do mercado fitness

Março, 2023 – O Arnold South America é reconhecido como o maior e mais completo evento multiesportivo, de nutrição, bem-estar e fitness da América do Sul. O evento criado por Arnold Schwarzenegger, que chega a nona edição entre 14 e 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo, também será um polo disseminador de conhecimento para profissionais e estudantes das áreas de atividade física, alimentação e saúde. São aulas e cursos distribuídos em diferentes áreas do evento em seis congressos.

ARNOLD CONFERENCE

O Conference é um patrimônio do Arnold South America. Sua primeira edição foi realizada em 2014, já contando com dois mil inscritos, e teve 5.800 participantes no ano passado. Um detalhe é que essa iniciativa de educação continuada era, até então, inédita nos eventos promovidos por Schwarzenegger ao redor do mundo.

O principal objetivo do Arnold Conference é elevar o nível do conhecimento relacionado à saúde no esporte no país. Em cada módulo, as aulas e palestras são voltadas para as áreas de Nutrição, Medicina Esportiva, Educação Física, Fisioterapia e atletas.

A programação completa e detalhes para inscrição em cada um dos 13 módulos está no site www.arnoldconference.com.br ou pelo link https://www.arnoldconference. com.br/modulos.

WELLNESS CONFERENCE

O Wellness Conference integra a programação do Bem Estar Brasil (uma das principais novidades no Arnold South America 2023) e é dedicado a todos os profissionais envolvidos na promoção de qualidade de vida: médicos e membros de equipes multidisciplinares de saúde, tais como profissionais de educação física, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, naturólogos, enfermeiros, entre outros.

Além dos cursos, que tratam de temas como gestão de bem-estar, felicidade, saúde física e mental, entre outros, os participantes ainda garantem entrada gratuita na feira nos três dias do evento. Também ganham o módulo da Certificação Personal Lifer da Humana Academy. Para conhecer a programação e garantir inscrição no Wellness Conference, basta cessar o link: https://arnold. savagetpromocoes.com.br/ wellness-conference/.

4º CONGRESSO DE GESTÃO DE ACADEMIA

Evento voltado para proprietários, gerentes e coordenadores, tem foco em liderança, estratégias e tendências no desenvolvimento de negócios de fitness e saúde. Durante os cursos, os participantes serão apresentados às melhores práticas para vencer os desafios e tendências do setor, incluindo insights sobre tecnologia, branding, vendas, marketing e integração com a saúde.

Além das aulas, o congresso de Gestão de Academia oferece oportunidades de networking entre gestores, proprietários e líderes empresariais do mercado da saúde, bem-estar e fitness. Essas conexões podem gerar a descoberta de novos parceiros estratégicos por meio de diversos fornecedores e provedores de soluções. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://arnold. savagetpromocoes.com.br/4o- congresso-de-gestao-de- academia/.

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL EM PERSONAL TRAINING WTTC

Comandado por Cris Parente, o módulo de Marketing, Vendas, Negócios e Carreira do Personal Trainer oferece uma certificação válida em cinco continentes e 18 países, que contam com mais de 25 mil treinadores espalhados pelo mundo entre Europa, América do Norte, América Central, África e América do Sul. A partir do primeiro módulo concluído, o treinador já passa a integrar a WTTC Internacional (World Top Trainers Certification) com todos os benefícios e acessos.

O conteúdo do módulo traz os seguintes tópicos: erros clássicos de marketing na atividade física, qualificação profissional: o que realmente interessa saber e onde investir, como definir o negócio, o público ou o cargo onde você vai trabalhar melhor e se destacar com mais facilidade, especialidade e nicho: o que é e como são as formas de definir os seus, marca do personal trainer: criação, e desenvolvimento de uma marca profissional, eficiente e que encanta os clientes. As inscrições estão disponíveis no linka: https://arnold. savagetpromocoes.com.br/ certificacao-internacional-em- personal-training-wttc/.

PERSONAL TRAINER MEETING

Considerado o maior encontro de personal trainers do país, com painéis que abrangem temas variadores referentes ao trabalho desses profissionais. São eles: Meeting: Treinamento Feminino: Coxas, Glúteos, Cintura e Abdômen, Meeting: Excelência em Treinamento de Força: Biomecânica & Reabilitação de Lesões, Meeting: Farmacologia do Emagrecimento e Hipertrofia, Meeting: Personal Trainer & Emagrecimento. Os interessados devem confirmar inscrição pelo link: https://arnold. savagetpromocoes.com.br/ personal-trainer-meeting/.

WELLNESS BUSINESS SUMMIT

Evento inédito, o Wellness Business Summit também integra a programação do Bem Estar Brasil. Sua proposta é trazer conteúdo exclusivo, desenvolvido em parceria com entidades renomadas do setor, como CREF4-SP (Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região), ASEMESP (Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado São Paulo) e ACAD Brasil (Associação Brasileira de Academias), IDT- CEMA (Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente), ACESC (Associação dos clubes Esportivos, sociais e Culturais de São Paulo), ABCFARMA (Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico), SINCOFARMA SP (Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo), ABRASCOND (Associação Brasileira de Síndicos de Condomínio), SECOVI SP (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais), FHORESP (Federação Empresarial de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado SP, São Paulo).

Esse espaço contará com um auditório com capacidade para 150 convidados. A participação é exclusiva para associados de cada entidade e totalmente gratuita. Serão painéis com palestras de alto nível, temas inéditos relevantes do ecossistema da saúde, longevidade e bem-estar. Entre eles estão os seguintes: “Empreendendo com a Inovação esportiva” (preparado especialmente para os Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, associados da ASEMESP); “Como variar exercícios na Musculação para alunos avançados” (para associados do CREF4-SP); “Fórum de Hotelariae Turismo” (para associados do IDT- CEMA) e “Encontro ACAD-SP.

O evento é uma oportunidade única para ampliação de conhecimento e atualização sobre o setor, especialmente para associados das entidades parceiras do evento, líderes de entidade do setor e autoridades públicas. Mais informações estão disponíveis pelo link: https://bemestarbrasil. savagetpromocoes.com.br/ wellness-business-summit/.

Ingressos para o Arnold – Além dos congressos, o Arnold South America 2023 é o ponto de encontro de atletas, praticantes de atividade física, celebridades, influenciadores, pessoas que buscam qualidade de vida e grandes marcas ligadas ao esporte e alimentação saudável. Para conferir de perto as novidades, lançamentos e promoções de produtos na Expo e acompanhar as modalidades esportivas como bodybuilding, strongman, artes marciais, luta de braço, entre outras, os ingressos estão à venda on-line.

A menos de um mês da abertura do evento, cuja expectativa de público é superior a 90 mil visitantes, ainda é possível adquirir ingressos a preços promocionais. Os valores para o terceiro lote ainda estão ativos e é possível garantir presença pelo site oficial: arnoldsouthamerica. com.br ou pelo link na página da Savaget Promoções (https://savaget.byinti.com/#/ event/p0lSGwoQv0e1_7spZJld).

O Arnold South America tem patrocínio Diamond da Integralmédica e Max Titanium e patrocínio Gold de Amao Nutrition, Black Skull, Champion Watch e Netshoes. A realização é da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

