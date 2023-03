Futebol nas redes

13:16:02

Raphael Dantas, um publicitário, jornalista e criador de conteúdo, começou a trabalhar nas redes sociais produzindo vídeos sobre histórias e curiosidades do futebol, algo que garantiu a ele grande relevância e autoridade no assunto, ainda mais contando com o apoio de seus dois primos que o auxiliam no gerenciamento de suas redes.

O perfil @FutebolDoRapha nas redes sociais conta com milhares de seguidores, dentre eles jogadores, jornalistas, comentaristas, narradores e grandes comunicadores do meio esportivo, exemplos conhecidos da grande mídia que seguem e acompanham o perfil dele são: Mauro Beting, Bruno Formiga e Paulo Calçade.

Devido à grande visibilidade que conquistou nas redes, Rapha já foi convidado para fazer coberturas de grandes eventos esportivos, como jogos do Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista.

Através do futebol, Rapha conseguiu fazer parcerias com grandes marcas, Burger King e Magazine Luiza são exemplos de grandes nomes do mercado que já convidaram ele para produzir conteúdo publicitário e associar a sua imagem, esses trabalhos podem ser conferidos como destaques em seu perfil.

Para quem curte futebol e curiosidades e ainda não segue o @FutebolDoRapha nas redes, vale muito a pena conferir o trabalho e criação excelente desse jovem guarulhense.