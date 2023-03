12:47:29 GRU Airport registra mais de 6,5 milhões de passageiros no primeiro bimestre de 2023

Em janeiro e fevereiro, 43.440 voos pousaram e decolaram,

conectando o aeroporto a 53 destinos nacionais e 53 internacionais

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou cerca de 6,5 milhões de passageiros nos primeiros dois meses do ano. No mês de janeiro, viajaram pelo Aeroporto de Guarulhos 3,5 milhões de passageiros e 23.617 voos pousaram e decolaram. Em fevereiro, registrou 2,9 milhões de passageiros e 19.823 voos pousaram e decolaram.

As operações nacionais tiveram uma média de 72.588 passageiros por dia, com 31.799 pousos e decolagens, que conectaram 53 destinos domésticos, sendo os mais procurados: Porto Alegre, Confins e Recife.

Voos internacionais

Os voos internacionais representam 34% do volume total de passageiros transportados entre janeiro e fevereiro de 2023. Dos 53 destinos internacionais, os mais procurados foram Santiago, Buenos Aires e Panamá City.

Serviços ao passageiro

Nos últimos meses, a GRU Airport ampliou as opções gastronômicas nos terminais de passageiros, entre eles o restaurante holandes Zaandam, no embarque do Terminal 3, e o Mr. Cheney Cookies, no Terminal 2. A nova sala de embarque remoto do Terminal 2 recebeu uma praça de alimentação com os estabelecimentos Romana Café, Piazza, Napolitano e Vila Grão.

Os passageiros do GRU Airport têm, aproximadamente, 300 lojas e restaurantes disponíveis para consumo. Estes são operados por meio de contratos de cessão de área e possui uma média de 70 empresas de varejo.

Além disso, os usuários podem desfrutar de outras comodidades como Wi-Fi de alta velocidade, estações de carregamento gratuitos, hotéis na área restrita e pública e cerca de dez mil vagas de estacionamento.

Sobre GRU Airport:

O GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, uma empresa do consórcio formado pela Invepar (Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.) e ACSA (Airports Company South África), é o maior complexo aeroportuário da América do Sul e também a principal porta de entrada e saída de cargas do Brasil.