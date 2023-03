23:10:34

Rapha nas redes

Raphael Dantas, além de ser criador de conteúdo e falar de futebol todos os dias nas redes sociais, é formado em Publicidade e Propaganda pelo Mackenzie e pós-graduando em Jornalismo Esportivo pela Cruzeiro do Sul. Já trabalhou como publicitário e social media em grandes empresas, com isso, adquiriu vasto conhecimento em gerenciamento de mídia e passou a aplicar em seu próprio perfil, o @FutebolDoRapha, onde já conta com mais de 250 mil seguidores considerando Instagram, TikTok, Kwai, Youtube e Helo.

Segundo Raphael, o grande segredo para crescer nas redes é originalidade, frequência e bom conteúdo. Para quem busca realmente ser relevante e construir um público deve se atentar a sempre produzir conteúdo de qualidade e saber que não existe caminho fácil, o sucesso vem com tempo e muito trabalho e não devemos considerar algumas raras exceções como regras.

Com o avanço da internet e o acesso de redes móveis pelos celulares, a população brasileira tem se interessado muito e dedicado grande parte do tempo nas redes, então saber se comunicar com as pessoas e estar onde elas estão deve ser uma preocupação para toda marca e empresa, pois quem é visto, é lembrado.