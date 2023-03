18:45:49 Sindicato dos Policiais Federais em SP empossa nova Diretoria nesta semana defendendo a modernização da corporação

Primeira mulher eleita presidente na história do SINPF/SP, Susanna do Val Moore será reconduzida para o segundo mandato consecutivo; cerimônia será realizada na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), na Lapa, nesta 5ª feira (16/3), às 10 horas

Sindicato dos Policiais Federais em SP empossa nova Diretoria nesta semana defendendo a modernização da corporação

Lutar pela modernização da Polícia Federal (PF), com direito à estruturação da carreira, bem como por mais investimentos em Tecnologia, e priorizar a saúde mental de quem atua na corporação será algumas das bandeiras da nova gestão do Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo (SINPF/SP).

A Diretoria-Executiva e o Conselho Fiscal para o mandato 2023/2025 tomam posse oficialmente nesta 5ª feira (16/3), com a recondução de Susanna do Val Moore no comando da entidade. Este será o segundo mandato da agente – a primeira mulher a chegar à Presidência na história do SINPF/SP, criado em 1989 para defender os interesses dos policiais federais e de demais servidores administrativos da instituição no estado.

O evento acontece no Auditório da Superintendência Regional da Polícia Federal (rua Hugo D´Antola, 95 – Lapa, São Paulo-SP), a partir das 10 horas. A cerimônia deve reunir decanos da corporação de SP e autoridades.

Sindicato dos Policiais Federais em SP empossa nova Diretoria nesta semana defendendo a modernização da corporação

Apesar da mudança em alguns nomes que ficarão à frente do sindicato dentro dos próximos anos, Susanna reitera que “as bandeiras permanecem intactas”, sobretudo quanto à cobrança de melhores condições de trabalho para todos servidores da corporação, incluindo investimentos em Tecnologia, e a consolidação da da PF como instituição de Estado.

“Face à organização e à audácia dos criminosos, seja na Política ou nas fronteiras, a PF não pode retroceder um só milímetro. A dotação inicial dos programas de modernização, que prevê melhorias em infraestrutura e constantes investimentos na corporação, deve ser aplicada na totalidade. Uma operação policial não pode ser prejudicada, por exemplo, por falta de recursos para montar uma equipe e deslocá-la para a investigação. Sem investigação, não chegamos aos criminosos; não fazemos Justiça”, detalha Susanna, agente da PF há 15 anos e atiradora certificada pela European Pistol Marksman Shooter.

Com passagem pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), como agente internacional, Susanna adianta que a nova gestão no SINPF/SP também vai investir na saúde mental de quem atua na corporação, mas mais diferentes funções. E, justifica: os índices de depressão e de suicídio entre os servidores da PF aumentaram significativamente nos últimos anos.

Eleita presidente do SINPF/SP pela primeira vez em 2019, Susanna e a Diretoria-Executiva da gestão 2020/2022 foram responsáveis por importantes conquistas para a PF do estado de São Paulo, como a implantação de plano de saúde para servidores ativos, inativos, dependentes e pensionistas; a proteção da carreira frente à progressão e o congelamento salarial; e a defesa da posse e do porte de arma para policiais federais aposentados.

Hoje, o SINPF/SP tem aproximadamente mil sindicalizados, entre agentes, escrivães, papiloscopistas, delegados, peritos e agentes administrativos da PF. Para ser sindicalizado, é preciso ser servidor público da instituição, que admite para a carreira via concurso público.

Além de Susanna, tomam posse na 5ª feira o agente Sérgio Roberto Alves Sebastião, vice-presidente; o escrivão Aroldo Costa, secretário-geral; o agente administrativo Carlos Carvalho Sobrinho, diretor financeiro; o agente Fernando Fernandes, diretor jurídico; o escrivão Marcelo Varela, diretor de Comunicação Intersindical; o agente Vinícius Belluzzo Corrêa e Silva, diretor social; o agente Norival Ferreira, diretor-adjunto; e o escrivão Marco Antonio Scandiuzzi, diretor-adjunto, além de membros do Conselho Fiscal.

SERVIÇO:

Sessão Solene de Posse da Diretoria-Executiva e do Conselho Fiscal do Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo (SINPF/SP) / Gestão 2023/2025

Data: 16/3 – 5ª feira

Local: Auditório da Superintendência Regional da Polícia Federal

Endereço: Rua Hugo D´Antola, 95 – Lapa, São Paulo-SP

Horário: 10 horas

…

Foto – Susanna do Val Moore, reeleita presidente do SINPF/SP e integrantes da diretoria

Assessoria de Imprensa

Fiamini – Soluções Integradas em Comunicação – A serviço do SINPF/SP