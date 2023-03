Você sabe o que é Etarismo?

11:28:14

A delegada Raquel Gallinati, diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil e embaixadora do Instituto Pró-Vítima, comenta sobre os crimes que, em tese, as três universitárias de Bauru-SP podem responder por terem gravado vídeo debochando de uma colega, por ela ter 40 anos:

“Elas estão sujeitas aos crimes de injúria e difamação, que dependem de representação. São crimes contra a honra, tanto subjetiva quanto objetiva. Elas também estão sujeitas ao crime de violência psicológica, que causa dano emocional à mulher mediante constrangimento, ridicularização e humilhação. Neste último, independe de representação da vítima. A pena de reclusão varia de seis meses a dois anos, além de multa.”

