Mamonas assassina O filme dos Baseado em Fatos Reais

Atores interpretam os cinco integrantes da banda, que tiveram a trajetória interrompida em um acidente aéreo em 1996

O projeto de ficção inspirado em fatos reais sobre a estrondosa banda Mamonas Assassinas – que reuniu filme e série – vem sendo rodado em Guarulhos desde meados de janeiro e, neste sábado, dia 11 de março, foi filmados as cenas de um dos shows icônicos, que marcou a história da banda.

Na ocasião, em janeiro de 1996, os jovens do Mamonas Assassinas reuniram um público de 20 mil pessoas, em ginásio na cidade natal do grupo.

A Total Filmes – produtora do filme e da série – abriu o set das filmagens para a imprensa, deste que é considerado com um dos momentos mais aguardados nos bastidores da produção.

As filmagens ocorreram.

Segundo os produtores, uma série também está sendo produzida em paralelo para mostrar os bastidores do longa, trazendo a narrativa dos familiares, produtores e pessoas envolvidas com a carreira meteórica da banda, assim como relatos de fãs.

Surgimento da Banda

Em março de 1989, Sérgio Reis de Oliveira, ou como ficou conhecido Sérgio Reoli, ao trabalhar na empresa de máquinas de escrever Olivetti, conhece Maurício Hinoto, irmão de Alberto Hinoto, que depois passaria a ser conhecido como Bento Hinoto. Com esse encontro, ao saber que Sérgio era baterista, Maurício decidiu o apresentar ao irmão, que tocava também um instrumento musical: a guitarra. A partir daí, Sérgio conheceu Alberto e decidiram criar uma banda.

Na época, Samuel Reis de Oliveira (que depois adotaria o nome artístico de Samuel Reoli), irmão de Sérgio, não se interessava pela música, preferindo desenhar aviões. Contudo, ao ver Sérgio e Bento ensaiarem em sua casa, ele passou a se interessar, tocando baixo elétrico.

Assim, estava formado, o início da banda, com o baixo, a guitarra e a bateria. Os três formaram o grupo chamado de Utopia, o qual era especializado em fazer “covers” de grupos como Ultraje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho.

O Utopia passou a se apresentar na periferia da Grande São Paulo e, durante um show realizado em julho, no ano de 1990, no Parque Cecap, isto é, um conjunto habitacional de Guarulhos, o público solicitou que o trio executasse a canção ” Sweet Child o’ Mine”, da banda americana Guns N’ Roses. No entanto, como eles desconheciam a letra, pediram a um dos espectadores que subisse ao palco para ajudá-los.

Alecsander Alves (que mais tarde adotaria o nome artístico de Dinho) se voluntariou para subir no palco e cantar, mesmo não sabendo a letra. A sua performance provocou grandes risadas da plateia e foi assim que, com sua apresentação escrachada, ele garantiu o posto de vocalista da banda.

No mesmo ano, por intermédio de Sérgio, chegou o sexto integrante da banda, o tecladista Márcio Araújo. O último participante a entrar para o Utopia foi Júlio Cesar Barbosa (que ficou conhecido como Júlio Rasec). Ele era amigo de Dinho e foi incorporado para auxiliá-lo nas canções que tinha a letra em inglês.

Dois anos depois, a banda conheceu Rick Bonadio (produtor) e em seu estúdio produziram o vinil “Utopia”, o qual foi um fracasso total. O disco era composto por 6 canções e das 1.000 cópias produzidas, apenas 100 foram vendidas.

Nessa mesma época, Márcio Araújo precisou sair da banda para se dedicar à faculdade de engenharia e Júlio Rasec passou a ser o tecladista e o back vocal da banda.

Ficha Técnica

Produção do filme e série: Total Filmes

Coprodução: Mamonas Assassinas Produções

Direção: Edson Spinello

Roteiro: Carlos Lombardi com colaboração de Carlos Amorim

Elenco: Ruy Brissac (Dinho), Beto Hinoto (Bento), Robson Lima (Júlio), Rhener Freitas (Sérgio) e Adriano Tunes (Samuel)

Exibição em TV aberta: Record TV

Exibição streaming: Sony

Distribuição: Imagem Filmes

Patrocínio: Claro