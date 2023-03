12:20:49. Operação Da PF Combate Fraude Tributária Que Causou Prejuízo De R$ 62 Milhões

Operação Dark Book investigou contribuintes que fraudaram dados do IRPF

Essa semana, mais uma ação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Receita deflagrou uma quadrilha que praticava crimes de sonegação fiscal e estelionato . Apelidado de “Operação Dark Book”, o objetivo foi o combate à prática de crimes de sonegação fiscal e estelionato, que envolveu profissionais que alegavam ser da área financeira e contábil. A estimativa é de que o prejuízo aos cofres públicos chegue a R$ 62 milhões.

Operação Da PF Combate Fraude Tributária Que Causou Prejuízo De R$ 62 Milhões

De acordo com a Polícia Federal, as investigações revelaram que com ajuda de um consultor financeiro e de um contador, declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de profissionais liberais foram retificadas de modo a obterem ilegalmente valor maior a ser restituído pelo Leão ao contribuinte. Esses contribuintes informaram que contrataram a “consultoria” para realizar a retificação e envio das declarações fraudulentas, mediante o pagamento de 20% dos valores recebidos indevidamente.

Bloqueio de bens

Cumpriram-se quatro mandados de busca e apreensão no Estado de Minas Gerais e na ação, participaram 10 auditores-fiscais e analistas-tributários e 16 policiais federais. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte.

A Justiça também decretou o sequestro e o bloqueio de bens e valores dos envolvidos. Os responsáveis pela consultoria tributária poderão responder judicialmente pelos crimes de estelionato e contra a ordem tributária.