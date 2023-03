Inovação na saúde: Universidade em Minas abre centro de pesquisas inédito no Brasil para estudos sobre a longevidade

A Uniube deu início, neste mês, a um Centro de Estudos e Pesquisas sobre os efeitos do estresse oxidativo no envelhecimento dos seres vivos. O centro é inédito no país e conta com a parceria do médico especialista e doutor em Bioquímica, Eugênio Luigi Lorio. Inicialmente, as pesquisas serão centralizadas na área da saúde, com a participação do hospital de ensino da Universidade, Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU), e dos cursos de Educação Física, Enfermagem e Medicina.

Os estudos visam avaliar e desenvolver técnicas analíticas adequadas para medir o estresse oxidativo em amostras biológicas e desenvolver soluções para promover o bom funcionamento dos processos redox. “Controlar o estresse oxidativo é um dos objetivos principais de qualquer plano de saúde para um envelhecimento bem-sucedido, como demonstram amplamente centenas de estudos científicos. Na verdade, o forte estresse oxidativo acelera a taxa de encurtamento dos telômeros, um dos biomarcadores mais confiáveis do envelhecimento”, explica o coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas, professor Caio Márcio Gonçalves.

O projeto contará com a participação de alunos, professores e colaboradores da Instituição, com intuito de promover atividades de informação à população, formação acadêmica, investigação, desenvolvimento e monitoramento. “A implantação desse centro servirá para criar um polo de interesse multidisciplinar, capaz de atrair os mais variados profissionais da área biológica e médica no sentido mais amplo do Estado de Minas Gerais e, em perspectiva, de outros estados brasileiros. Com efeito, esse estudo tem importantes repercussões na microbiologia, na fisiopatologia das plantas, na medicina veterinária e na medicina humana. No caso do Homem, não há função ou doença de órgão ou tecido que não esteja associada, direta ou indiretamente, ao estresse oxidativo: da celulite ao cancro”, complementa o professor.