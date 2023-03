21:30:47 Em entrevista exclusiva, o jogador guarulhense Victor Ribeiro Ferreira Conversa Com Jornalista de seus desafios sendo atleta do Corinthians Parque São Jorge.

O jovem atleta aproveitou para mandar um recadinho para aqueles que buscam pela mesma oportunidade .

1 Gazeta News Guarulhos (GNG) – Como nasceu sua vontade de praticar futebol?

Victor Ribeiro—

Comecei a jogar na escolinha dos servidores quando eu tinha por volta de 4 anos de idade .

2-GNG – Desde quando você se dedica ao futebol?

Victor Ribeiro—

Na íntegra 5 anos

3-GNG – Como é sua rotina de treinos?

Victor Ribeiro—

Eu levanto de manhã estudo 5 anos sendo assim , minha rotina é de Segunda a Segunda. 6hs, 22hs.

4-GNG – Qual é a parte mais difícil na vida de um esportista?

Acontece que na concentração , minha mente fica dispersa. Sendo assim , encontrei dificuldade na aula por motivo que meu irmão mais novo é chato para acordar, ele não gosta de ir para as escola.

Victor Ribeiro—

5-GNG – E na sua modalidade, o que é mais difícil?

Victor Ribeiro—

Eu sou sub , 11 tem que pegar mais jeito , para bater falta . É difícil ? Tem que ter força de jeito para bater falta penalti , tiro de meta , tem que ter força para chutar forte .

6- GNG – De quais campeonatos você já participou?

Victor Ribeiro—

Pergunta copa Kids, copa cecap, copa pro menor, ibercap. Copa Paulista, ds atibaia, copa acc. Amistoso,

7-GNG – Qual sua vitória mais marcante?

Victor Ribeiro—

Foi um amistoso , foi incrível , foi contra a união que nós ganhamos de 17 a dois jogamos com muita vontade de fazer gol . Ficamos muito felizes, esperamos que nos próximos campeonatos voltemos a ganhar .

8-GNG – E quando percebeu que podia alcançar um nível profissional?

Victor Ribeiro—

Fiquei vendo jogos na TV, ganhava de goleada , de lá pra cá , no dia de 17, a dois vol fazer o melhor para ganhar de goleada .

9-Gng Qual é a melhor parte de ser um atleta ?

Victor Ribeiro—

É quando pegamos a bola sai driblando todos mundo faz gol , dá chapéu , rolinho ir pra cima que um dia nós estaremos lá dentro fazendo várias Gols

10-GNG – Qual time de futebol ganhou mais Copas do Mundo?

Victor Ribeiro—

Brasil

11-GNG – Qual era o número da camisa de Raúl González quando jogava no Real Madrid?

Victor Ribeiro—

Camisa 07

12-GNG – Quem é o artilheiro do Barcelona?

Victor Ribeiro—

O melhor de todos MESSi

13-GNG – Qual revista premia a chamada Bola de Ouro?

Victor Ribeiro—

France Football

14-GNG – Na década de 1990, Pelé era ministro do Esporte. Em qual país?

Victor Ribeiro—

Brasil

15-GNG – O que seus amigos acham de você como sendo um jogador? Eles criticam? Qual é a reação?

Victor Ribeiro—

Meus amigos acham legal a minha dedicação no futebol, eles sempre me ajuda apoiaram e nunca me criticaram

16- GNG- Seu pai te atrapalha quando você está jogando ??

Victor Ribeiro—

Ele , atrapalha muito , pede pra eu chutar com peito de pé , enche o saco rsrsrs

17-GNG – Qual é o seu atual clube?

Victor Ribeiro—

Corinthians

18-GNG – Qual a sua altura?

Victor Ribeiro—

1.4

19-GNG – Qual a sua escolaridade?

Victor Ribeiro—

5- Ano.

20-GNG – Qual posição no campo que você joga?

Victor Ribeiro—

Lateral esquerdo , meia esquerda , zagueiro , e volante esquerda .

21-GNG – No que a escola de futebol contribui para a sua formação como atleta?

Victor Ribeiro—

Não fico disperso , me ajuda a dominar a bola , ter força, fico melhor como estudante e consigo entender o que o professor fala.

22-GNG – Qual foi o primeiro videogame que você jogou e quantos anos você tinha?

Victor Ribeiro—

Tinha por volta de 7 anos foi um playstation

23-GNG – O que o esporte significa para você?

Victor Ribeiro—

Pra mim o esporte é muito importante, ele me dá oportunidade de sempre buscar melhorar vencendo ou perdendo, está presente em minha vida desde meus primeiros passos, meus pais sempre me incentivaram a praticar esportes. E o Futebol se tornou minha paixão, é o que eu quero fazer e me dedico muito para conseguir e futuramente defender nossa seleção brasileira em uma copa do Mundo. Será a maior honra.

24 -GNG – Saudações aos colegas do Parque São Jorge Corinthians

Victor Ribeiro—

Deixo aqui um abraço para todos que me apoiaram, nessa peneira , aos professores que sempre me ensinaram muito sobre o esporte, a também a todos os pais que estão nos apoiando nessa nova jornada .

COLEGAS DA ESCOLA: Deixo aqui um abraço para todos meus amigos da escola, que me apoiaram muito, me motivando para eu jogar, sempre falando como me ajudar a melhorar e que eu sou o melhor da escola.