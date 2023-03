Empresa traz para a feira novidades em revestimentos para o chão, parede e móveis, entre eles as novas marcas Eucatex Porcelanato e Ripados Eucatex® O Grupo Eucatex, com 71 anos de mercado e um dos maiores fabricantes de painéis MDF e MDP, pisos laminados, portas, divisórias e tintas do país e o maior produtor de chapas de fibra de madeira do mundo, traz diversos lançamentos para a EXPO REVESTIR 2023, que acontece de 14 a 17 de março no São Paulo Expo. Entre os destaques, está a nova marca Eucatex Porcelanato, que chega ao mercado trazendo a expertise do grupo em reproduzir padrões e texturas com fidelidade, entendendo as necessidades de funcionalidade e estética, além de toda a qualidade e confiança que somente uma empresa com sete décadas de história pode oferecer aos seus consumidores. O Eucatex Porcelanato conta com seis linhas, com nomes que remetem às características dos padrões que são reproduzidos em cada uma delas, pensados para trazer fácil identificação do público. São eles: Marmi, Pietre, Cementi, Metalli, Legno e Legno Rustici. No portfólio há opções com acabamentos acetinado, polido e texturas rústicas; cada um deles adequado à utilização segura e correta como em áreas externas ou molháveis e ainda a textura especial Tracer, tecnologia italiana que agrega um design mais realista aos padrões madeirados. Porta Lacca Acetinada no padrão Grafite: sinônimo de sofisticação Outro lançamento é a Porta Lacca Acetinada. Sinônimo de modernidade e sofisticação, o novo produto está disponivel nos padrões Branco, Preto, Grafite e Arenas, ideal para quem busca praticidade, mas também considera porta como um elemento fundamental na decoração dos ambientes. Os Kits Portas Eucadoor, em vários acabamentos e soluções para paredes em drywall e em alvenaria presentes no portfólio da empresa, também marcam presença no estande da marca na Revestir. Alguns modelos unem a flexibilidade da regulagem – pois apresentam batentes que permitem ajustes em paredes de alvenaria que começam com 10 cm e chegam a 20 cm de espessura – à sofisticação e praticidade das portas prontas para o uso final, dispensando acabamentos. Kit Porta Reversível e Kit Porta Regulável são destaques do portfólio Eucadoor e sinômino de praticidade No segmento de divisórias, a Eucatex leva para a Revestir a Novitá Pró, um produto com painéis de grandes dimensões (2.700 mm de altura), conhecido como piso-teto, com solução de “junta seca”, que proporciona uma conexão interna dos painéis, quase imperceptível. Esta solução amplia possibilidades de usos, performance do produto, além de conferir praticidade, economia de espaço, graças à espessura, proporcionando uma “obra seca”, ou seja, sem uso de água, preservando recursos, sem entulhos, barulho e outros tantos gastos e inconvenientes de uma obra em alvenaria ou em sistema drywall. Novitá Pró pode ser utilizada para separação de ambientes, revestimento de paredes (retrofit), trabalhos de home staging, criação de detalhes como cabeceira de camas, painéis para a TV, meia parede, e tantos outros que a criatividade e a personalização podem pedir. Divisória Novitá Pró no padrão Lâmina Naturalle em harmonia com o piso vinílico/LVT Eucafloor Working Alaska O Eucafloor, marca de pisos laminados e vinílicos LVT e rodapés da Eucatex, traz como grande lançamento o Rodapé Acqua New, um produto revolucionário na categoria de rodapés. 100% reciclável e à prova d`água, o Acqua New é sustentável e ecológico, pois é totalmente produzido a partir de finas partículas de madeira de eucalipto cultivado em florestas certificadas com os selos FSC de Cadeia de Custódia e de Manejo Florestal. A alta tecnologia aplicada ao processo une essas finas partículas de madeira ao PVC, resultando no WPC (Wood Polymer Compositor), cujo substrato é 100% sustentável, super durável, imune a inseto xilófagos (cupins), que já vem acabado sem a necessidade de pintura. Na sala, o piso laminado Eucafloor Prime Elmo Natural, na cozinha, o Porcelanato Cristallo Grigio; o resultado é a harmonia que se completa com o MDF Lacca AD Argento na marcenaria Ainda na linha de pisos laminados, lança novos padrões para a linha Prime, além de padrões que agora também farão parte da linha Prime Click. Castanho Terracota e Elmo Natural são as novas tonalidades para a linha Prime. O Castanho Terracota tem a base quente, com veios sutis e que reproduzem o aconchego da madeira em seu tom avermelhado. Já a Elmo Natural conta com uma base mais clara, com tons discretos, que compõem a superfície. Para a Prime Click, as novidades são os padrões Noce Oro e Carvalho New, dois tons já consagrados na linha Prime. A linha Prime Click é a evolução em pisos laminados, pois sua instalação é feita com um simples encaixe, sem uso de cola. Piso Eucafloor vinílico/LVT linha Basic, padrão Chicago: a beleza dos grandes formatos combinada à praticidade desejada para ambientes residenciais Contemplando a área de pisos vinílicos LVT, o Eucafloor apresenta lançamentos nas linhas Basic e Working. O destaque fica por conta das novas dimensões – 914 x 914mm – formato quadrado, aumentando a possibilidade de usos do produto. Na linha Basic, voltada para uso residencial, são três lançamentos – Chicago, New York e Houston. São padrões com aspecto de pedra natural em tons claros, perfeitos para ambientes contemporâneos e que precisam de uma base neutra porém com personalidade. Para a linha Working, destinada a espaços comerciais e corporativos, as novidades são os padrões Nebraska, Oregon e Big California, também em tonalidades que remetem às pedras naturais e ao consagrado concreto. Dormitório nos padrões da Coleção Origens, Freijó Brasil e Areia Noronha, e piso laminado Eucafloor Prime Elmo Natural é sinal de harmonia com toque de sofisticação Como lançamentos para o segmento de MDF BP, a Eucatex traz para esta edição a Coleção Origens e a Linha Matt Soft. A Coleção Origens foi inspirada nas riquezas da natureza brasileira, contextualizando a sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente que a Eucatex sempre teve como prioridade em sua trajetória. Todos os padrões da Coleção Origens combinam entre si, são eles: Cacau Natural, Dunas, Cinza Supremo, Areia Noronha, Cinza Urbano, Verde Mar, Cristal Aqua, Freijó Brasil e Quartzo Bege. Esses padrões fazem parte da nova Linha Matt Soft, um acabamento fosco com toque aveludado, tendência global para ambientes sofisticados e aconchegantes. A nova linha Matt Soft é composta por, além da Coleção Origens, mais outros 4 padrões: Blue Sky, Elmo Macciato, Italian Noce e Castanho Bronze, totalizando 13 padrões. Também compõe com a linha MDF Lacca AD e Metallic. Grande novidade da Eucatex para esta edição da Revestir, a linha Ripados Eucatex®, nas versões em peças e em painéis, é um revestimento para parede e teto, que permite criar detalhes de decoração e inúmeras combinações com diferentes tipos de acabamento e produtos. Conta com um sistema formado por painéis e peças de MDF. Hall com Ripado Eucatex Freijó Âmbar, piso laminado Eucafloor New Elegance Freijó Âmbar e porta Eucadoor Frisada Tivoli já indica que beleza é marca dessa residência Na versão em painéis, com dimensões 1.220 x 2.750mm, sua instalação é muito rápida e fácil. Já na versão em peças, com dimensões 55 x 2.700mm, a instalação é obtida por meio do encaixe macho e fêmea, com resultado perfeito. Todos os detalhes sobre os acabamentos que complementam os lançamentos Ripados Eucatex ®, manutenção, instalação, entre outros, estarão disponíveis no Manual Eucatex específico de cada um dos produtos. Elegância marca o dormitório com Ripado Eucatex no padrão Noce Oro em total harmonia com o piso laminado Eucafloor Prime Click Noce Oro e o MDF Dunas Matt Soft, Coleção Origens Os Ripados Eucatex® proporcionam e possibilitam a personalização de ambientes e infinitas combinações com diversos produtos e acabamento, com resultado elegante, por meio de seu efeito 3D. São indicados para todos os tipos de ambientes internos e secos, que vão desde ambientes residenciais; como detalhes para quartos de bebês, cabeceiras de cama, bancadas e mobiliário residenciais e corporativos, ambientes comerciais e até hospitalares – com exceção de salas de procedimento, sacadas e para o litoral. Esta inovação promete uma revolução no que diz respeito às mudanças rápidas na decoração residencial sem o trauma da sujeira de uma obra e com instalação inteligente. E para projetos: redução de tempo e mão de obra. Ripados Eucatex® Freijó Brasil, Freijó Âmbar, Natural Oak, Peroba Rosa, Noce Oro, Branco Max, Fumê e Preto O Ripado Eucatex ® em peças está disponível nos padrões madeirados Natural Oak, Freijó Brasil, Freijó Âmbar, Peroba Rosa e Noce Oro, com alguns padrões disponíveis também na linha de pisos laminado Eucafloor e nos painéis MDF Eucatex, e nos padrões unicolores Preto, Branco Max e Fumê, também disponíveis no portfólio de painéis MDF para mobiliário. O Ripado Eucatex® em chapas está disponível nos padrões madeirados Imbuia Black, Nogal Black, Naturale Brown, Freijó Brown, Peroba Crema, Angelim Crema, Legno Crema e Wave Crema, e nos padrões unicolores Branco Max, Preto, Fumê, Blue Sky, Verde Bellagio e Sand Color. Assim como na versão em peças, todos os padrões podem ser combinados com outros produtos existentes no mercado e nas variadas linhas de produtos Eucatex, como Rodapés Acqua New, painéis MDF, pisos laminados Eucafloor, entre outros.