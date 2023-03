Estudo do IGC para Desenvolvimento Urbano e Habitação revela a extensão do estrago causado pelas chuvas em São Sebastião

Em janeiro o Governo de São Paulo transformou a antiga Secretaria da Habitação em Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação por identificar a necessidade de um planejamento estruturado do crescimento das cidades e regiões metropolitanas do Estado com uma visão mais abrangente que permitisse a convergência de ações com uma visão de longo prazo. A SDUH foi criada com esta responsabilidade e uma forte orientação para buscar uma coordenação com outros órgãos e áreas do Governo para um planejamento baseado em dados e tecnologias que permitam direcionar as políticas públicas para soluções definitivas e sustentáveis.

O estudo realizado para o enfrentamento a emergência em São Sebastião evidencia o papel fundamental que o IGC terá para a SDUH e para o Governo no desenvolvimento do Estado de São Paulo na busca pela melhoria sustentável da qualidade de vida da população. Confira aqui o material em alta resolução de como era a região no ano passado e agora após os deslizamentos.