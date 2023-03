17:47:08 Novo governo precisa voltar o olhar para a longevidade nas periferias

Há um ano à frente da presidência da Longevidade Expo+Fórum, Walter Feldman se mostra cada vez mais entusiasmado com a causa. Com agenda cheia, ele roda São Paulo e o Brasil em busca de iniciativas, parcerias e projetos que coloquem o longevo como cidadão produtivo e participativo na sociedade. Seus compromissos vão desde reuniões com políticos e representantes de entidades nacionais e internacionais até encontros com organizações sociais nas periferias.

Aos 68 anos, o médico e ex-parlamentar classifica a longevidade como uma das questões mais importantes da humanidade, que merece mais atenção social e segurança jurídica por parte das autoridades. Confira a entrevista.

O senhor está completando um ano à frente da presidência da Longevidade Expo+Fórum, qual o balanço que o senhor faz desse período?

Walter Feldman: “Vivemos hoje em um mundo de multiplicidade de fatos superficiais, então, quando temos foco e nos dedicamos exclusivamente à algo é uma experiência incrível. Estou há um ano envolvido na Longevidade Expo+Fórum e posso dizer que aprendi e vivenciei muito nesse período.

É claro que minha formação médica e política ajuda, mas a vivência com pessoas e setores ligados ao tema me agregou muito conhecimento. Na Longevidade Expo+Fórum, queremos debater a criação de um novo espaço para essa faixa-etária, um novo propósito. Estamos falando de cadeia produtiva, componentes econômicos e não apenas de saúde e bem-estar. Minha meta e de toda a rede que integra este projeto é fazer do longevo um protagonista nesta sociedade”.

Falando um pouco de políticas públicas para longevos, um novo governo assumiu a presidência da república, bem como um novo secretário nacional dos direitos da pessoa idosa. Na sua opinião, quais são as principais pautas desse segmento que merecem mais atenção do governo?

Walter Feldman: “Estive com o presidente Lula no final do ano passado e ele afirmou que tratará a longevidade como tema prioritário para o país. Vejo esse início de novo governo de forma bastante positiva, com quadros muito qualificados, com destaque para a escolha de Alexandre da Silva como secretário nacional dos direitos da pessoa idosa. Alexandre tem um perfil indiscutível, tem base na militância e formação na área médica, ou seja, muito qualificado. Ao meu ver, o governo deve aprender com o que deu certo, como o projeto Cidade Amiga do Idoso, por exemplo, e voltar os olhos ao que ainda precisa ser feito, especialmente nas periferias. Há uma ideia errada de que envelhecimento saudável é assunto de classe média, erro grave. A longevidade está em todos os lugares, principalmente nas periferias. É preciso pensar em uma arquitetura pública que atenda ao longevo, com acesso à Educação, atividades profissionais, inserção no mercado de trabalho e muito mais. A longevidade precisa ser uma política nacional e abrangente”.

O que o senhor julga como maior desafio para o novo secretário dos direitos da pessoa longeva?

Walter Feldman: “Acredito que seja o aspecto cultural, o combate ao etarismo. Temos preconceitos estruturais enraizados em nossa sociedade que precisam ser combatidos através de uma mudança social e informativa. Uma coalizão entre federação, estados e municípios é muito importante para essa questão”.

Recentemente, a Prefeitura e o Governo de São Paulo retomaram o passe livre para pessoas acima de 60 anos, que havia sido suspenso em 2021. O que podemos fazer para preservar direitos como esse? Para que a população longeva não corra novamente riscos de perder direitos já garantidos.

Walter Feldman: “Primeiramente, tudo o que conquistamos precisa estar estruturado em lei e ser pétreo. Não podemos depender de benefícios ou benfeitorias momentâneas. Essa questão do passe, por exemplo, não é só um conceito. Isso afetou diretamente a economia, uma vez que as pessoas mais pobres foram afetadas pelo corte. Isso teve impacto na renda e no bem-estar das pessoas. Não pode mais acontecer”.

Como o longevo pode ser mais participativo na sociedade e defender seus direitos?

Walter Feldman: “A melhor forma de organização é a coletiva. Precisamos estimular as pessoas a se organizarem através de coletivos. A Longevidade Expo+Fórum tem essa característica, de informar e dar espaço a essas organizações. Esse projeto precisa ser cada vez mais universal, chegando a todos que precisam ter esse tipo de informação”.

Como o senhor avalia a edição passada da Longevidade Expo+Fórum?

Walter Feldman: “Esse foi o primeiro evento presencial após a pandemia, então teve muito esforço da equipe e muito conteúdo para o público. Foi um clima de grande retomada que nos estimula agora a fazer em 2023 a maior edição do evento, transformando-o em um verdadeiro hub da longevidade. Este ano, o evento volta a acontecer no Expo Center Norte, onde foi realizada a primeira edição conceito da Longevidade Expo+Fórum em 2019. Marquem na agenda, de 28 de setembro a 1o de outubro”.

A cada ano, a Silver Week se torna mais sucesso. Como o senhor avalia a edição passada e o que podemos ter de novidade para 2023?

Walter Feldman: “Em 2022 fizemos uma edição conceito, para avaliar o desempenho da Silver Week no Brasil. Participaram 31 shoppings neste programa piloto e foi um sucesso. Avaliamos que a Silver Week é muito mais do que descontos para os prateados, é viabilizar informação nos centros por onde essa população passa. Em 2023 com certeza esse projeto será bem maior e ainda mais participativo”.

O que pode nos adiantar sobre as metas e desafios para a edição 2023?

Walter Feldman: “Posso dizer que já estamos trabalhando para uma grande edição, com palestras ainda mais qualificadas, mais conteúdo e novos projetos de exposições com estandes de produtos e serviços para fomentar a cadeia produtiva. Além disso, estamos com uma expectativa muito boa para que esse evento se torne internacional. Já temos tratativas em andamento com Portugal, Itália e Israel. Aguardem, certamente teremos novidades”.

