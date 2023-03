Mudanças climáticas pode contribuir para novas e velhas doenças

07:06:20

Este cenário é resultado da desigualdade social, gerada pela urbanização predatória. Com isso, fica claro que decisões político-econômicas tomadas pelas autoridades sem ouvir cientistas e as comunidades envolvidas, podem representar a morte de inúmeras pessoas. Tanto por doenças quanto por desastres naturais, como o causado pelas chuvas no Litoral Norte de

“Cientistas no Brasil estão preparados para exercer esse papel. Nós pesquisadores já produzimos diversas análises, resultados e recomendações que podem contribuir com as autoridades locais, regionais e nacionais. A enorme parte destes resultados foi gerada nas universidades públicas com apoio dos impostos pagos por todos os contribuintes e estão à disposição para serem integrados à agenda política , urbana, ambiental e econômica do país”, afirma Soraya.