Com o passar dos últimos anos, o consumo de internet banda larga no Brasil tem sido cada vez mais intensificado. Apesar do grande consumo de internet está ligado aos aparelhos de celulares, que utilizam mais de uma conexão móvel de internet. O uso de conexão em banda larga estão cada vez mais presentes dentro dos lares de cada brasileiro. Isso porque, a internet se tornou algo indispensável, principalmente durante a pandemia, onde o trabalho em home office passou a ser adotado por várias empresas. Segundo uma Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, cerca de 90% dos lares brasileiros já têm acesso à internet no Brasil. Ou seja, são mais de 65 milhões de domicílios conectados. Devido a isso, muitas empresas fornecedoras de internet banda larga estão cada vez mais presentes em praticamente todas as cidades no Brasil. Em um desses exemplos, a Claro disponibiliza em sua plataforma de vendas, diversos pacotes que visam fortalecer a comunicação dos seus clientes, através de uma navegação em alta velocidade no 4G que é considerada como umas das mais rápida do Brasil. “É muito importante destacar que além de planos para celular, a Claro também oferece um serviço de internet fixa para que o consumidor possa sempre estar conectado de uma forma mais fácil e rápida diretamente do seu domicilio ou empresa”, disse Tammi Oliveira, supervisora de vendas da Claro. Ainda segundo a pesquisa, o crescimento na conectividade em áreas rurais, também vem apresentando uma crescente, chegando a cerca de 74,7% dos domicílios no ano de 2021. “Em todos os lugares podemos ver que o uso da internet está presente em grande parte das casas das pessoas, seja em um condomínio ou fazenda. Por isso, é sempre muito importante fornecer uma internet de qualidade, porque as pessoas estão cada vez mais necessitadas do uso da internet”, completou Tammi. Além da localidade, a pesquisa destacou a faixa etária dos entrevistados, onde a proporção de pessoas conectadas a internet também aumentou em todas as faixas etárias. Para o grupo de 60 anos ou mais, chegou a porcentagem 57,5%. Este foi o maior crescimento proporcional apresentado no levantamento, superando, pela primeira vez, os 50% na faixa etária. Uma das possíveis explicações é a pandemia de Covid-19, que teria levado os idosos a acessarem mais a internet em função das medidas de isolamento social. Para a população de 50 a 59 anos, esse percentual também subiu significativamente: de 74,4% para 83,3%.