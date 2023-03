Últimas Atualizações 22:21:01 –20:16:49

A Igreja Batista Central de Guarulhos Celebrou um Momento histórico, o MCM, Mulheres Cristãs em Missão

As Mulheres Cristãs em Missão é uma organização missionária para mulheres a partir dos 17 anos, o qual tem como seu principal objetivo:

– Envolver as mulheres no cumprimento de glorificar o nome do Senhor, o Deus todo poderoso.

Qual o objetivo da MCM?

A MCM é uma organização promovida pela União Feminina Missionária Batista do Brasil (UFMBB) das igrejas locais para todas as mulheres e oferece diferentes oportunidades. São seus principais objetivos: Envolver em missões através de estudos, ofertas e participação em atividades.

O evento iniciou com oração e com os louvores (Grande é o Senhor e Sobre as Águas).

Se o sol se pôr

A9/C# C#m7

E a noite chegar

A9 B9

Tu és quem me guia

E4 E A9/C# C#m7

Se a tempestade me alcançar

A B

Tu és meu abrigo.

O evento marca história, com a participação dos levitas e seus trajes adornados. Teve também o momento público das escrituras do capítulo 12 de Romanos, em todas as partes da igreja, no local estavam presentes pessoas da mídia, como jornalista, autoridade e também contou com a participação do Pastor Mauricio Jacob e Membresía.