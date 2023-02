15:12:40

Consulte o calendário e saiba como pagar esse imposto. Zapay oferece a possibilidade de parcelamento em até 12x

O início do ano é marcado pela chegada de alguns impostos, e um deles é o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Trata-se de um tributo anual de competência dos estados e do Distrito Federal, que é calculado sobre o valor de mercado dos automóveis. Os motoristas devem ficar atentos aos prazos de pagamento estipulados. As datas variam de acordo com o final da placa de cada veículo. A Zapay, startup de tecnologia focada em facilitar a vida dos proprietários de veículos, traz informações sobre o calendário de pagamento em São Paulo e sobre como pagar esse tributo.

São Paulo é o estado que possui a maior frota do Brasil, com mais de 31 milhões de veículos. Confira a data de vencimento nesse estado da 2ª parcela ou da cota única sem desconto:

Placa final 3: dia 13/02

Placa final 4: dia 16/02

Placa final 5: dia 17/02

Placa final 6: dia 18/02

Placa final 7: dia 19/02

Placa final 8: dia 20/02

Placa final 9: dia 23/02

Placa final 0: dia 24/02

Em fevereiro, os motoristas ainda podem pagar a cota única parcelado em cinco vezes, sem desconto. Os débitos podem ser pagos em agências lotéricas ou em bancos tradicionais. É possível utilizar o internet banking, débito agendado, aplicativos bancários ou nos terminais de autoatendimento.

No site ou app da Zapay também é possível consultar e pagar o IPVA de forma segura e rápida, com opções de parcelamento em até 12x. A Zapay é credenciada junto à Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), pela portaria Nº 750, publicada em 18 de outubro