Comissão de Direitos Humanos realiza primeira reunião do ano

Janete Rocha Pietá também falou sobre outros pontos discutidos durante a reunião. “Nós tratamos de casos de violência e desrespeito em relação aos direitos humanos. O caso da senhora que foi agredida no supermercado e o caso de uma senhora que, ao receber o comunicado de que iria perder a sua casa na comunidade do Sata, desapareceu”, explicou.

A Comissão debateu sobre a viabilidade de aplicação do PL 1468/2015, de Maurício Brinquinho (PT), que trata do fornecimento de energia elétrica aos consumidores desempregados, e a proposta recebeu parecer contrário.

PL 2487/2022, de Vanessa de Jesus (Republicanos), que trata do atendimento personalizado e a possibilidade da escolha de profissional do sexo feminino às mulheres vítimas de violência sexual acolhidas na rede de atendimento do SUS.

Sobre a questão habitacional, Janete Rocha Pietá ressaltou que a Comissão irá chamar secretários da Prefeitura, como o de Justiça e o de Habitação, para tratar do tema. “Encaminhamos os ofícios para convidar os secretários a virem conversar com os nove vereadores que vão compor a comissão para tratar da Sata, do Morro do Amor e do Piolho”, disse. De acordo com Janete, essa Comissão será composta pelos três membros da Comissão de Habitação e pelos parlamentares: Edmilson (PSOL), Márcia Taschetti (PP), Dr. Laércio Sandes (União Brasil), Sandra Gileno (Patriota), Rafael Acosta (DC) e Luís da Sede (PSD).