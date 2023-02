10:46:27 Chove em São Paulo quase 50% do esperado para o mês de fevereiro

Na capital, o acumulado foi de 119mm e chuvas chegaram a registrar 97mm em Francisco Morato e 87mm em Osasco

A forte chuva que caiu na capital paulista contabilizou acumulado de 119 milímetros, em 24 horas. Para o mês de fevereiro, a média climatológica é de 246mm. Ou seja, em dia choveu quase 50% do que é esperado para todo mês. Em apenas uma hora, o acumulado de chuva chegou a 78mm.

Essa intensidade causou transtornos nas regiões afetadas. Na região Metropolitana, Francisco Morato, teve acumulados de 97mm, sendo o município que registrou maior acumulado de chuva.

Já Osasco foi o segundo que mais choveu com acumulados de 87mm, porém, registrou uma vítima fatal, um rapaz de 24 anos, que foi arrastada ao tentar atravessar a enchente e foi levada pela força da correnteza até um córrego. No Parque São Lucas, zona Leste, uma pessoa continua desaparecida.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Defesa Civil do Estado, para esta quarta-feira (8), permanecem as pancadas de chuva com intensidade moderada/forte, na faixa norte da região Metropolitana podendo atingir zona Norte e Leste e o Centro da Capital.

Para quinta-feira (9), permanece na condição da estação de Verão, registrando sol e calor no período da manhã e tarde, podendo ocorrer pancadas de chuva isolada, porém com menor volume.

