10:24:22 Balanço do bem: Internacional Shopping divulga resultados das campanhas sociais de 2022

Ações ESG mobilizaram a região de Guarulhos e beneficiaram milhares de pessoas ao longo de todo o ano

São Paulo, janeiro de 2023 – O Internacional Shopping, localizado em Guarulhos, inicia o ano de 2023, celebrando o resultado das ações realizadas no ano passado, em prol do entorno.

Ao todo, 18 iniciativas mobilizaram funcionários, lojistas e moradores da região em atos que promovam o bem de diversas formas, seja para quem mais precisou de apoio social, como doações de alimentos e roupas, além de ações ecológicas, como reciclagem ou até apoio médico, com a disponibilidade de profissionais especializados em assuntos como psicologia e oncologia.

“Administrar o maior Shopping da cidade é uma missão muito importante e sabemos do nosso papel social. No espaço que temos, contribuímos de diversas formas para fomentar as boas ações e auxiliar a transformação social e a qualidade de vida de quem mais precisa. É um orgulho ver o quanto foi feito no ano passado e uma motivação extra para fazermos ainda mais neste ano. Para isso, contamos com o apoio de todos que puderem colaborar de alguma forma”, afirma Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Segundo a executiva, para este ano, está previsto o aumento de 18% nas ações em ESG. “Nosso principal foco é crescer nessa área aqui no Inter. Já temos parceiros para esse ano, mas também estamos abertos para novos projetos. Nosso compromisso com a comunidade é um fator primordial. Não podemos esquecer que o Internacional possui uma tradição no município. Vamos honrar o povo guarulhense”, complementa Bruna.

Algumas ações ESG

Doação de sangue

A primeira ação do ano passado foi um incentivo à doação de sangue. Em parceria com o Hemocentro de Guarulhos, o Internacional Shopping conquistou 80 doadores, que representaram o abastecimento de 38 litros de sangue, ajudando a aliviar a pressão sobre os estoques, além de ressaltar a importância do ato para todos os visitantes.

Arrecadações de fundos, alimentos, agasalhos e até livros

Outras ações foram firmadas com ONGs em datas especiais. As organizações sem fins lucrativos Fala Mulher, que atua no combate à violência doméstica contra a mulher, OncoAmigo, que apoia portadores de câncer em situação de vulnerabilidade social, Oncolar, associação que atende crianças, adolescentes e adultos portadores de câncer e Instituto Luta Pela Vida Pequenos Anjos, que acolhe pacientes de outros estados que vêm à São Paulo para tratamento contra câncer foram beneficiadas. As ações realizadas no Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais arrecadaram, ao todo, 10 toneladas, já no Natal de 2022, 3 toneladas de alimentos foram arrecadados às instituições.

