Turquia registra segundo forte terremoto

07:02:43

Após tremor de magnitude 7,8 abalar a fronteira entre Turquia e Síria, pelo menos 120 tremores secundários foram sentidos; um terremoto de magnitude 7,5 atingiu o sudeste da Turquia

Um segundo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia, nesta segunda-feira (6), informou a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres do país (AFAD).

Ele ocorreu a uma profundidade de 7 km, disse a AFAD, acrescentando que o epicentro do terremoto foi a região de Elbistan, na província de Kahramanmaras.

O tremor secundário está localizado a aproximadamente 95 quilômetros ao norte do terremoto original que ocorreu pouco mais de nove horas antes no sul da Turquia, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Pelo menos 120 tremores secundários ocorreram após o terremoto, este foi o mais forte dentre eles.

Mais de 2.700 pessoas morreram na Turquia e na Síria, e milhares ficaram feridas. As equipes de resgate estão correndo para retirar os sobreviventes de debaixo dos escombros.