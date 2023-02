Entre os alvos dos mandados, expedidos pelo STF, estão policiais militares.

A quinta fase da operação Lesa Pátria da Polícia Federal (PF), que busca prender envolvidos nos atos golpistas ocorridos no DF, cumpre nesta terça-feira (7) três mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e seis de busca e apreensão na capital federal.

Operação Lesa Pátria: PF cumpre novos mandados de prisão por atos golpistas

Entre os alvos dos mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão, segundo informações do portal G1, policiais militares. A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal acompanha a ação.

Os alvos são pessoas envolvidas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, ocasião em que terroristas bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes, em Brasília, deixando um rastro de destruição.

De acordo com a TV Globo, há suspeita de omissão e conivência das polícias locais no dia das ações golpistas levou à destituição e à prisão de integrantes da cúpula da segurança pública do DF – incluindo o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e o então comandante da PM, Fábio Augusto Vieira.

Ao decorrer das últimas semanas, mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos contra pessoas envolvidas diretamente na depredação ou que financiaram ou planejaram os atos terroristas na capital federal.

Até esta segunda-feira (6), haviam sido cumpridos 16 mandados de prisão e 31 mandados de busca e apreensão nas fases anteriores da operação Lesa Pátria, que se tornou permanente.

Na última semana a quarta fase da operação Lesa Pátria, mirou entre outros envolvidos um policial legislativo, que na ocasião, se absteve de conter os golpistas, permitindo que eles adentrassem as sedes dos Três Poderes.

As investigações já levaram à denúncia de mais de 900 suspeitos —a maior parte foi detida ainda no dia dos ataques.

Operação Lesa Pátria: PF cumpre novos mandados de prisão por atos golpistas

As ações já foram deflagradas a partir de investigações da PF, da PGR (Procuradoria Geral da República) e da Polícia Legislativa do Senado. Em todos esses casos, os mandados foram expedidos e autorizados pelo STF.

Os ataques contra o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF completam um mês nesta quarta-feira (8).