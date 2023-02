BBB23: Quem deve ser emparedado neste domingo?

Domitila e Gabriel já estão no paredão; Tina, Cezar e Amanda também estão entre os alvos da casa

Brothers e sisters formam o terceiro paredão do BBB23 neste domingo (5). A casa ainda está bastante dividida entre os grupos Fundo do Mar e Deserto, que estão nivelados nesta semana: o primeiro tem os poderes do Líder e do Anjo entre seus participantes, mas o segundo já mandou duas pessoas para a berlinda e detém o Poder Curinga, que vai tirar do paredão um dos indicados através do Big Fone.

Deserto conquista o Big Fone, mas jogo não está ganho

Na noite de sábado (4), Tina foi mais rápida e atendeu ao Big Fone, que pediu para que ela mandasse duas pessoas direto para o paredão. A analista de marketing não titubeou e indicou Gabriel Santana e Domitila Barros.

Tina indicou Gabriel Santana e Domitila Barros ao paredão ao atender ao primeiro Big Fone do BBB23 (Foto: Reprodução/Globoplay)

Agora, Paula, que conquistou o Poder Curinga da semana, terá que escolher um dos dois para tirar do paredão. Mesmo sem ter certeza dos poderes da sister, Domitila chutou e afirmou a Gabriel que a sister deve salvá-lo da berlinda:

“Acredito que, entre você e eu, ela vai tirar você. Acho que a Paula vai te tirar do paredão”, declarou a ativista. “Mas pode ser opcional. Ela pode não fazer isso obrigatoriamente. Tadeu pode falar: ‘você quer usar o poder?'”, cogitou o ator.

Na dinâmica da semana, Paula será obrigada a usar o poder e salvará alguém da berlinda. Quem ficar no paredão, terá direito a um contragolpe e, como Gabriel e Domitila não podem indicar Tina, Amanda ou Ricardo podem ir para o seu primeiro paredão, já que são alvos do Grupo Fundo do Mar.

Escolha do Anjo

Cristian conversou com Paula sobre quem pretende imunizar no terceiro paredão do BBB23 (Foto: Reprodução/Globoplay)

Cristian, que não criou fortes laços com muitos brothers e sisters no BBB23, tem o poder do Anjo nesta semana. No sábado (4), após a indicação de Gabriel e Domitila ao paredão, Paula e Bruna tentaram sondá-lo sobre quem seria imunizado.

O empresário não abriu o jogo, mas revelou que Cezar, primeira opção de voto do grupo Deserto, não será sua escolha. Paula apoiou a decisão do colega de confinamento, especialmente porque ele é alvo do grupo dela e, caso tirasse a opção deles, poderia ser indicado no lugar.

Misterioso, Cristian ainda disse que deve imunizar alguém que ninguém imagina e chegou a confessar que, se pudesse, daria o colar do Anjo para o emparedado Gabriel. O que ele não sabe é que, se Paula realmente salvá-lo com o Poder Curinga, o ator poderá receber a benção.

Indicação do Líder

Gustavo, o Líder da semana, estava dividido entre indicar Bruno e Tina, mas acabou fixando a sua escolha na analista de marketing: “Acho que vou por ela: Vou falar: ‘vou escolher a Tina, porque não me dou bem com ela. Nunca tive nada com ela, mas a gente nunca trocou ideia e tal'”, declarou em conversa com Key Alves.

No sábado, após o Big Fone, ele reforçou que deve indicar Tina, mas considerou também Paula para a berlinda: “No próximo, nós temos que colocar a Paula. Não dá pra deixar ela mais tempo sem ir, pra saber o que tá rolando [fora do programa]. Senão, ela vai chegando mais pro final e vai ficando mais forte”, justificou.

Key, que também estava na conversa, concordou com o ficante e revelou ter alguns problemas com a biomédica: “Posso estar errada, mas isso que ela faz de querer dar show ao vivo é zoado”, apontou. “O problema é o jeito que ela faz. Eu acho que ela zomba demais, é muito debochada. É igual a Tina”, acrescentou Gustavo.

Gustavo é o Líder da semana no BBB23 (Foto: Globo/Fábio Rocha)

Votos da casa

Com um maior número de integrantes, o Grupo Deserto será importante para definir quem irá ao paredão pela casa. Caso decidam combinar votos para ir em apenas uma pessoa, Cezar pode ser escolhido para enfrentar a sua segunda berlinda consecutiva.

Para fechar o paredão triplo, os indicados pelo Big Fone, no contragolpe e pela casa disputarão a Prova Bate-Volta, que salvará um deles da berlinda.