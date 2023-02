16:50:02

Versace verde de decote profundo fez engenheiros do site de buscas criarem a procura por imagens

Há mais de duas décadas, Jennifer Lopez mudou a internet para sempre quando usou um vestido tão marcante que inspirou engenheiros a criar a Pesquisa de imagens do Google.

Jennifer Lopez em seu famoso Versace verde há 23 anosCNNi

Foi no Grammy Awards de 2000, quando o vestido Versace verde-esmeralda e azul com estampa de folha de palmeira de Lopez se tornou uma das roupas mais duradouras da história da moda.

De corte baixo, o decote do vestido era profundo e passava do umbigo de Lopez. Cada passo à frente enviava uma dramática cascata de chiffon atrás dela e mantinha os curiosos imaginando a integridade estrutural do vestido.

“O vestido era provocativo o suficiente, eu acho, para deixar as pessoas realmente interessadas”, disse Lopez à Vogue anos depois, no 20º aniversário de usá-lo.

“Quando estourou, todo mundo ficou tipo ‘O que vai acontecer a seguir?’ Nenhuma coisa. Está tudo gravado”, afirmou a atriz.