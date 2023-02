09:00:45

Decisão é do STF e foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares definidas pelo tribunal, como uso de tornozeleira eletrônica

Daniel Silveira é preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro

O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) foi preso, na manhã desta quinta-feira (2/2), em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele foi detido por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), motivada pelo descumprimento de medidas cautelares definidas pelo tribunal — como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de usar as redes sociais.