Aumento da criminalidade: presidente da Associação dos Delegados prende assaltante na região central de SP

11:13:45

O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP), Gustavo Mesquita Galvão Bueno, efetuou a prisão do autor de um roubo na noite desta quarta-feira, 1, na região do Centro de São Paulo, próximo ao Fórum João Mendes.

Ao retornar para casa após o expediente de trabalho, Mesquita presenciou dois indivíduos correndo de forma suspeita. Ao descer do veículo e dar voz de prisão, um deles jogou os objetos no chão e o outro escapou.

O presidente da ADPESP imobilizou o indivíduo e pediu apoio aos policiais civis do GARRA. Em seguida, as vítimas – duas mulheres de 18 e 19 anos – apareceram e reconheceram o assaltante, relatando o roubo com uso de violência física. Mesquita acompanhou as vítimas e os policiais até o 1° DP da Capital, para registro da prisão em flagrante.

De acordo com dados divulgados recentemente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP-SP), em 2022 a capital paulista registrou aumento nos crimes de roubos e furtos em geral. Os roubos cresceram 2% e passaram de 141.134 para 143.936 casos; já os casos de furtos subiram de 226.566 para 236.145 delitos, um aumento de 4,2%.