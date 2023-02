07:34:28

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos registrou 92 reclamações de eventos com barulho excessivo ou tumultos que prejudicaram o sossego público entre a noite de sexta-feira (27) e domingo (29) por meio da Central de Atendimento 153. Os bairros mais citados foram Jardim São João, Jardim Cumbica, Lavras, Vila Augusta, Jardim Flor da Montanha e Vila Flórida.

Neste último a tranquilidade pública foi restabelecida após a dispersão de quase 300 pessoas de um fluxo na rua Guaratuba que prejudicou o trânsito da região. Em conjunto com fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os estabelecimentos que descumpriram as normas foram notificados, multados ou lacrados, de acordo com a gravidade da infração.

Além disso, foram lavradas quatro autuações de trânsito e recolhidos um carro e duas motocicletas ao pátio municipal.

Acione a GCM

Para denunciar perturbação de sossego público e outros crimes o cidadão deve entrar em contato com a GCM por meio do telefone 153, que opera 24 horas por dia.