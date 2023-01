A probabilidade de um impacto na Terra por uma rocha espacial, chamada de meteoro quando ela entra na atmosfera, nessa faixa de tamanho é bastante baixa, escalando de acordo com o tamanho do asteroide: estima-se que uma rocha de 5 metros atinja a Terra uma vez por ano, e uma rocha de 50 metros, uma vez a cada mil anos, de acordo com a Nasa.

Sobrevoo repentino de asteroide pela Terra mostra ponto cego em detecção de ameaças

Mas com as capacidades atuais, os astrônomos não conseguem ver quando uma rocha desse tipo atinge a Terra até dias antes de acontecer.

“Não sabemos onde está a maioria dos asteroides que podem causar devastação local a regional”, disse Terik Daly, cientista planetário do Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins.

O meteoro de quase 20 metros que explodiu em 2013 sobre Chelyabinsk, na Rússia, é um evento que ocorre a cada 100 anos, de acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa.

O fragmento gerou uma onda de choque que quebrou dezenas de milhares de janelas e causou danos de 33 milhões de dólares, e ninguém o viu chegando antes de entrar na atmosfera terrestre.

Alguns astrônomos consideram que confiar apenas nas probabilidades estatísticas e nas estimativas das populações de asteroides é um risco desnecessário, quando poderiam ser feitas melhorias na capacidade da Nasa de detectá-los.

“Quantos perigos naturais existem sobre os quais poderíamos realmente fazer algo e prevenir por 1 bilhão de dólares? Não há muitos”, disse Daly, cujo trabalho se concentra em defender a Terra de asteroides perigosos.

A detecção de asteroides ganhou maior importância no ano passado, após a Nasa lançar uma espaçonave do tamanho de uma geladeira contra um asteroide para testar sua capacidade de desviar uma rocha espacial potencialmente perigosa de uma trajetória de colisão com a Terra.