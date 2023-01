10:04:09

A senadora Damares Alves precisou fazer um exame de última hora. Raquel Santiago esteve na Bahia para uma audição do Gerando Talentos. E o presidente do PL indicou que Michelle pode ser candidata à presidência da República.

Essas e outras notícias nas rapidinhas de hoje. fuxicogospel

Lauriete em família

A cantora gospel e deputada federal derrotada em 2022, Lauriete, fez as pazes com o irmão Aquila Rodrigues, depois de terem passado vários anos sem se falar.

O rapaz é fotógrafo e foi responsável pela agenda da irmã durante muito tempo, mas quando o casamento dela com o pastor Reginaldo acabou, e especialmente quando ela começou a se relacionar com Magno Malta, cortou a ligação com o irmão, e só há um tempo atrás, os dois voltaram a frequentar os mesmo encontros em família.

Até nisso, o fim do casamento com Magno Malta fez bem a Lauriete.

Gideões em polvorosa

O anúncio de que Ivandro Morim, fotógrafo pessoal do pastor Cesino Bernardino, será o entrevistado deste sábado (28/01) no Fuxico Gospel, está causando o maior alvoroço na diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora (GMUH).

A expectativa é que Morim faça revelações profundas sobre os bastidores do evento que já foi a maior vitrine para pregadores do país, cujo altar foi manchado por cocaína, prostituição e muita mentira.

Aperta o cinto e prepara o Rivotril.

Damares e o problema no estômago

Na semana em que veio à tona a crise do genocídio dos Yanomamis, a ex-ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, foi submetida a uma endoscopia digestiva.

A senadora eleita vem apresentando problemas de estômago, e o seu médico recomendou o exame, para saber o que tem a ex-ministra terrivelmente evangélica.

Não se sabe se a crise de estômago tem ligação com a notícia de que o Ministério Público Federal (MPF) estará investigando uma ONG ligada a ela.

Oremos!

Michelle para presidente

O migué da vez foi o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, ter sinalizado, durante entrevista à CNN, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pode ser um nome viável para substituir Jair Bolsonaro em 2026, caso ele esteja preso ou com direitos políticos cassados.

Ele só esqueceu de avisar que Michele é persona non grata no grupo político, e que não tem sequer o apoio dos filhos do marido.

Conversa para boi dormir.

Perguntar não ofende

Cadê o pastor Silas Malafaia? Ele anda meio sumido, né?

Cadê Amanda Wanessa?

Em outubro de 2022, a família publicou uma foto da cantora gospel Amanda Wanessa. A primeira desde que a artista se envolveu em um acidente que a deixou em coma durante vários meses.

Desde então, não foi publicado nada sobre a recuperação da cantora, e os fãs continuam perguntando a Dobson, marido da cantora: “Quando Amanda volta a cantar?”.

Deus no comando, sempre.

Gerando Talentos em Salvador

Raquel Santiago levou a tropa para a Bahia, para procurar talentos da música gospel. Ton Carfi e Alexandre Aposan participaram da audição, e o evento foi considerado um sucesso.

Que venha uma nova geração de boas vozes!

Por hoje, é só. Tchau!