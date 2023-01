10:01:35

Com a esposa grávida, seu Antônio está pedindo emprego de pedreiro.

O pai da cantora gospel Bruna Karla, Antônio Simplício, voltou a expor sua situação financeira em uma série de posts que fez em seu perfil no Instagram.

Antônio publicou que procura um trabalho como pedreiro. “Quem estiver precisando de um bom pedreiro, estou a disposição”, escreveu ele em um post, onde deixou o seu número de telefone pessoal para que eventuais clientes entrem em contato.

Pai de uma das cantoras gospel mais bem sucedidas do país, Simplício recebe uma espécie de mesada da filha, no valor de R$ 1.650, conforme apurou o Fuxico Gospel.

Casado e com a esposa grávida, ele já havia tido sua situação financeira exposta recentemente, através de uma série de posts feitos por sua esposa no Instagram, e depois em uma live, onde ele revelou como recebe pouca ajuda financeira da filha.

Mesmo com toda a exposição, Bruna Karla ainda não se manifestou sobre a vida difícil do seu pai, enquanto ela vive em um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro.