Polêmica no ‘BBB 23’! Parte da web está pedindo que Larissa seja expulsa do reality. Segundo internautas, a professora chutou Gabriel Tavares, com quem teve briga durante a festa da noite passada (27)

Larissa expulsa do “BBB 23”. É o que pedem alguns internautas no Twitter depois que a professora de educação física pisou em Gabriel Tavares após a festa que se estendeu até o começo desta manhã (28). Foi nessa festa que Larissa beijou Fred Desimpedidos pela primeira vez para delírio da web.

Ali também, a Pipoca discutiu com o Gabriel para depois dar um conselho ao modelo quando o brother lhe pediu desculpas. Enquanto internautas protestavam contra Larissa, a professora ficou de fora da Prova do Anjo por causa do veto de Cezar.

‘BBB 23’: ‘Larissa expulsa’. Termo ganha apoio na web

No microblog, alguns usuários mostraram-se contrários à atitude de Larissa e, por isso, pediram que o reality expulsasse a sister, que segundo ela mesma só tem paciência com criança. Isso foi reforçado quando Gabriel relatou ter recebido chutes da Pipoca na madrugada.

“É motivo de expulsão mesmo e a Larissa devia ser expulsa, BBB não é esporte de contato”, argumentou um. “Por muito menos a Maria foi expulsa do BBB no ano passado, Boninho tem que expulsar a Larissa!”, reforçou um segundo.

“Sendo bem realista, se é verdade que Larissa chutou várias vezes Gabriel ela tem que ser expulsa”, opinou um terceiro. “Agressora! Larissa expulsa. Absurdo esses vídeos!”, escreveu outra internauta. “Caso de expulsão”, acrescentou mais uma.

Algumas contas fizeram um “multirão” de tweets pedindo a expulsão de Larissa, a sister que se tornou amiga de.