Recebemos inúmeras reclamações referente a Rua Sílvio Barbosa na região Central, algumas viaturas da 1º Cia da polícia militar paradas de maneira que em momentos de grande fluxo de veículos podem prejudicar o trânsito local, fui ouvir e entender os reais motivos do caso, conseguimos o bom senso da PM e fomos imediatamente fazer vistoria no local, de pronto o Sec. da STMU @Lazzurineto enviou o Diretor de Trânsito Sr. Hormindo em boa conversa viabilizou as opções de melhora no trânsito dando total respaldo às necessidades da Polícia Militar. Vem novidade paliativa na melhoria do trânsito porém trabalharemos para melhor alocar com mais estrutura a 1º Cia do 15º batalhão que é de extrema importância na segurança cidade e principalmente região central.