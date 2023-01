14:31:53 Oficina de Danças Circulares acontece neste domingo no Bosque Maia

A Secretaria da Saúde de Guarulhos, por meio do programa Movimenta Saúde, promoverá no próximo domingo (29) mais uma edição da oficina de Danças Circulares. A ação é aberta ao público e acontecerá das 10h às 12h no Espaço Gilmar Lopes, no Bosque Maia.

A oficina é uma iniciativa das focalizadoras de Guarulhos que, em 2023, completarão dez anos de atividade no município. As danças circulares visam a elevar a qualidade de vida dos cidadãos ao oferecer espaços de promoção da saúde, valorizar particularidades e abranger públicos heterogêneos e de diferentes faixas etárias.

Segundo Denise Antunes, focalizadora e gerente do Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics), durante as atividades os participantes serão instruídos a dançarem juntos, em círculos, internalizando os movimentos, liberando a mente, o corpo e as emoções. Por meio do ritmo, da melodia e dos movimentos, os integrantes da roda serão estimulados a respeitar, aceitar e honrar as diversidades.

“O principal enfoque na dança circular não é a técnica em si, mas o sentimento de união do grupo. O espírito comunitário que se instala a partir do momento em que todos, de mãos dadas, apoiam e auxiliam os companheiros”, explicou Denise.

Janeiro Branco

Com o objetivo de evidenciar a cultura da não-violência por meio da campanha Janeiro Branco, que alerta para os cuidados com a saúde mental, as organizadoras do evento orientam que os participantes vistam roupas brancas e leves durante a oficina.

Serviço

O Espaço Gilmar Lopes está localizado próximo à administração do Bosque Maia, na avenida Paulo Faccini, Centro.